Toulouse : le diocèse s’inquiète de l’opéra urbain « La Porte des ténèbres » de la compagnie La Machine

L’archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kerimel, a exprimé ses réserves face à l’opéra urbain La Porte des ténèbres, prévu du 25 au 27 octobre dans la Ville rose. Il envisage de procéder à la « consécration de la ville et du diocèse » le 16 octobre, à l’église du Sacré-Cœur, pour protéger Toulouse des « menaces ténébreuses » perçues dans cet événement artistique.

L’archevêque, dans une lettre adressée aux curés des paroisses et partagée sur les réseaux sociaux, a exprimé son inquiétude concernant les symboles sataniques et ésotériques évoqués dans le livret du spectacle et dans l’ajout d’une nouvelle créature, mi-femme mi-scorpion, à l’opéra urbain. Il craint que ces éléments renforcent une atmosphère de « désespérance ».

@hellfestopenair & la Compagnie @lamachinefr dévoilent leur futur projet : La Gardienne des Ténèbres. La chimère imaginée par François Delaroziere sera la Gardienne de la Porte des Ténèbres à l’entrée du festival. #hellfest #compagnielamachine #clisson #gardiennedesténèbres pic.twitter.com/Xfb8HLdeXE — Compagnie La Machine (@lamachinefr) June 23, 2022

François Delarozière, directeur artistique de la compagnie La Machine, se dit « surpris » par la polémique. Il rappelle que La Porte des ténèbres est une œuvre inspirée de grands mythes, abordant des thèmes comme l’amour, la vie et la mort, sans intention malveillante. « Nous avons tous le droit de dire ce que nous pensons, mais pas de censurer ou d’interdire », a-t-il affirmé.

Alice Leroy