Top 5 des expositions de mode incontournables en ce moment

La première exposition de mode au Louvre

Le musée du Louvre ouvre pour la première fois ses portes à une exposition consacrée entièrement à la mode. Intitulée Influences, cette rétrospective, orchestrée par Olivier Gabet et Nathalie Crinière, présente 65 tenues et 30 accessoires de haute couture, incluant des créations signées Karl Lagerfeld, Yohji Yamamoto et Dolce & Gabbana. Elle explore les liens entre l’art et la mode à travers l’histoire. À découvrir du 24 janvier au 21 juillet 2025.

Où ? Musée du Louvre, Paris.

Pour la première fois de son histoire, le musée du Louvre accueillera une exposition mode au sein de ses œuvres célèbres. L'occasion d'admirer des pièces de légende dans un décor exceptionnel. https://t.co/nPWP1WKqyw — Vogue France (@VogueFrance) September 13, 2024

« Yuima Nakazato. Au-delà de la couture » à la Cité de la dentelle et de la mode

Cette exposition met en lumière le travail révolutionnaire du designer japonais Yuima Nakazato, qui combine matériaux recyclés, technologies 3D et fibres textiles fermentées. Avec une approche avant-gardiste et respectueuse de l’environnement, ses créations se distinguent par leur aspect futuriste et innovant.

Où ? Cité de la dentelle et de la mode, Calais, jusqu’au 31 décembre 2024.

👗 Découvrez l'univers de Yuima Nakazato à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais. Tradition, haute technologie et écologie, il réinvente la haute couture avec des techniques innovantes et des matériaux recyclés. Jusqu'au 5 janvier 2025 #yuimanakazato #audeladelacouture pic.twitter.com/IrSwp0N1Np — Calais XXL Tourisme (@CalaisXXL) June 14, 2024

« Alaïa/Kuramata : La légèreté en création » à la Fondation Azzedine Alaïa

Cette exposition explore le dialogue entre la mode et le design, en s’intéressant aux œuvres d’Azzedine Alaïa et du designer japonais Shiro Kuramata. Ensemble, leurs créations célèbrent la légèreté, tant dans les formes que dans les matériaux, offrant une vision poétique et aérienne du vêtement et de l’objet.

Où ? Fondation Azzedine Alaïa, Paris, jusqu’au 12 janvier 2025.

🖼️Une exposition à Paris fait dialoguer les œuvres de Shiro Kuramata et d’Azzedine Alaïa. pic.twitter.com/CMaI3TqFxT — Magazine Antidote (@Mag_Antidote) June 25, 2024

« Lesage, 100 ans de mode et de décoration » à la Galerie du 19M

L’exposition célèbre le centenaire de la célèbre maison de broderie Lesage, en présentant des collaborations avec des maisons de couture et des artistes contemporains. Les visiteurs pourront admirer des œuvres uniques et comprendre le travail d’exception des brodeurs qui ont façonné des pièces pour les plus grands noms de la mode.

Où ? La Galerie du 19M, Paris, du 26 septembre 2024 au 5 janvier 2025.

Lesage, 100 ans de mode et de décoration



📍Galerie du 19M, Paris

🗓️ Du 26 septembre au 5 janvier 2025 pic.twitter.com/ry2cdtzj2t — Views (@viewsfrance) September 2, 2024

« La mode en mouvement : sport et mode » au Palais Galliera

Cette exposition interroge les relations entre la mode et le sport, mettant en avant les créations qui marient élégance et fonctionnalité. Des tenues de sport historiques aux créations contemporaines, elle retrace l’évolution du vêtement en lien avec l’athlétisme et la performance.

Où ? Palais Galliera, Paris, jusqu’au 7 septembre 2025.

Alice Leroy