Tirage au sort Ligue des Champions : missions (très) difficiles pour les 4 clubs français

Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, il fallait s’attendre à tout au moment du tirage au sort, ce jeudi, à Monaco. Et les quatre clubs français en lice (c’est historique) n’ont pas été spécialement gâtés. Loin de là.

La nouvelle ère. Ligue des Champions nouveau format, 36 équipes engagées, 8 matchs aléatoires, 4 à domicile, 4 à l’extérieur, 8 équipes qualifiées pour les 8e de finale, les 16 suivantes emmenées en play-offs…

Et il va falloir batailler dur, chaque semaine, pour les clubs français. Car les affiches seront souvent grandioses. À commencer par le Paris-SG, pas épargné par l’Intelligence Artificielle (IA) au tirage.

Sous les yeux de Cristiano Ronaldo, le PSG, représenté par Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, a vu de prestigieux adversaires lui être attribués : à domicile, les Parisiens affronteront Manchester City (Angleterre), l’Atlético de Madrid (Espagne), Gérone (Espagne) et le PSV Eindhoven (Pays-Bas). À l’extérieur, ce sera Arsenal (Angleterre), le Bayern Munich (Allemagne), le RB Salzburg (Autriche) et Stuttgart (Allemagne).

Le calendrier détaillé sera dévoilé samedi.

"On aime cette compétition, […] c'est magnifique"



La réaction du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, au tirage des Parisiens en Ligue des Champions

Pour les trois autres clubs français, ce sera également délicat… La qualification parmi les huit premiers du classement paraît déjà non envisageable. Pour le reste, à eux de réaliser des exploits.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’AS Monaco retrouve les joies de la grande Coupe d’Europe, avec de très belles affiches et de l’ambition. Le Stade Louis II accueillera le FC Barcelone (Espagne), Benfica (Portugal), l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) et Aston Villa (Angleterre). Les Monégasques iront sur la pelouse de l’Inter Milan (Italie), d’Arsenal (Angleterre), du Dinamo Zagreb (Croatie) et de Bologne (Italie).

Les Rouge & Blanc connaissent leurs 8️⃣ adversaires de Ligue des Champions !

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, mais désormais en grandes difficultés, le Stade Brestois devra profiter de ces moments uniques : réceptions au Roudourou (Guingamp) du Real Madrid (Espagne), du Bayer Leverkusen (Allemagne), du PSV Eindhoven (Pays-Bas) et Sturm Graz (Autriche). Déplacements à Barcelone (Espagne), à Donetsk (Ukraine), à Salzbourg (Autriche) et à Sparta Prague (République Tchèque).

𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟒-𝟐𝟓 🇪🇺



Les 8⃣ adversaires des Ty-Zefs en @ChampionsLeague ont été dévoilés !

Quant aux Lillois, le spectacle va également être historique pour eux, notamment avec la réception du Real Madrid de Kylian Mbappé (ce qui permettra à son petit frère Ethan de le retrouver en tant qu’adversaire), réception également d’une solide Juventus Turin (Italie), du Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) et de Sturm Graz (Autriche). Déplacements périlleux à Liverpool (Angleterre), chez Griezmann et l’Atlético de Madrid (Espagne), à Bologne (Italie) et au Sporting Portugal.