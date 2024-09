Thomas Jolly revient sur son expérience des cérémonies de Paris 2024 et évoque ses futurs projets

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a partagé son expérience dans une interview accordée à franceinfo. Après avoir ébloui le monde entier avec les spectacles d’ouverture et de clôture des Jeux, il a évoqué ce projet colossal qui a marqué sa carrière. Révélé au grand public avec Starmania, l’artiste de 42 ans a relevé le défi de mettre en scène des événements spectaculaires sur la Seine, à la Concorde, et au Stade de France, tout en décrivant l’intensité des deux dernières années comme un véritable tourbillon de créativité et de travail acharné .

Interrogé sur ses émotions après les Jeux, Thomas Jolly a confié ne ressentir « aucune JO-stalgie ». Bien qu’il ait reçu une « vague d’amour » suite à la cérémonie d’ouverture, il n’a pas été épargné par le cyberharcèlement et a dû porter plainte en raison des messages de haine reçus. Malgré tout, l’artiste garde la tête haute, refusant de s’enfermer dans le passé, et exprime son désir de continuer à raconter des histoires, que ce soit à travers le théâtre ou d’autres projets artistiques .

Quant à l’avenir, certains observateurs imaginent un avenir politique pour Jolly, mais ce dernier reste focalisé sur l’art. « Je ne sais pas faire autre chose », admet-il, soulignant sa passion pour la création et son engagement à explorer de nouvelles façons de raconter des histoires. Pour lui, l’essentiel est de rester fidèle à son art, en poursuivant son travail de metteur en scène après le défi des Jeux .

Alice Leroy