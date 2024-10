The Voice Kids 2024 : Tim sacré grand gagnant de la saison anniversaire

La saison 10 de « The Voice Kids » s’est achevée ce samedi 5 octobre 2024 sur TF1, désignant Tim, 13 ans, comme grand gagnant après une soirée riche en émotions. Cette édition, marquée par l’arrivée des coachs Lara Fabian et Claudio Capéo aux côtés des habitués Slimane et Patrick Fiori, a été le théâtre de performances vocales impressionnantes et d’invités de marque pour la grande finale.

Après huit semaines de compétition, les quatre finalistes – Tim (coaché par Lara Fabian), April (Patrick Fiori), Louis CG (Claudio Capéo) et Coline (Slimane) – ont livré une dernière prestation pour tenter de convaincre le public, seul juge de la soirée. Chacun a interprété une chanson en solo, puis partagé la scène avec un artiste invité. Ainsi, April a chanté avec Jenifer, Tim a ému aux larmes en duo avec Patrick Bruel sur « Qui a le droit », tandis que Coline et Yseult ont impressionné par la puissance de leur interprétation.

La soirée a également été marquée par le retour de Kendji Girac, qui, après une blessure par balle en avril, a chanté « Si seulement » en guise de première apparition publique depuis l’incident, sans aborder la blessure en question.

Finalement, c’est Tim qui a été couronné vainqueur, visiblement surpris et ému. « Je suis un peu perdu. J’ai l’impression que c’est encore un rêve. J’y croyais pas », a-t-il déclaré après l’annonce de sa victoire, succédant ainsi à Durel, gagnant de la saison précédente.

Le spectacle a également mis en lumière le talent des jeunes chanteurs et l’engagement des coachs pour les guider tout au long de l’aventure. Pour clore cette saison anniversaire de « The Voice Kids », TF1 a offert un spectacle groovy et émouvant, où les jeunes talents ont montré leur détermination et leur passion pour la musique.