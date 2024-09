The Cure dévoile « Alone », sa première chanson en 16 ans, avant un nouvel album

Le légendaire groupe britannique The Cure a enfin mis fin à une attente de 16 ans en dévoilant, le 26 septembre 2024, un nouveau titre intitulé Alone. Ce morceau fait partie de leur prochain album Songs of a Lost World, attendu pour le 1er novembre 2024. Cette chanson, jouée en avant-première sur BBC Radio 6, marque un retour très attendu du groupe depuis la sortie de leur dernier album 4:13 Dream en 2008.

Alone est une ballade poignante, où le chanteur Robert Smith se penche sur le passé et exprime des regrets sur « les rêves envolés » et le temps qui passe. Dans un communiqué, il explique que cette chanson a été le « déclencheur » qui a permis de finaliser l’album. Cet opus, écrit et coproduit par Smith, a été enregistré aux Rockfield Studios au pays de Galles, et promet une atmosphère sombre et introspective, inspirée par les pertes personnelles du chanteur.

The new album arriving Nov 1st

Pre-order now & listen to ‘Alone’https://t.co/aITWUS83CJ pic.twitter.com/EIXnYIpB6b — The Cure (@thecure) September 26, 2024

La sortie de cet album a été plusieurs fois retardée, notamment à cause de l’annonce de multiples projets en cours, mais la rumeur d’une publication imminente s’est intensifiée récemment avec la publication d’extraits sur les réseaux sociaux du groupe. Avant la sortie officielle, The Cure lancera le 1er octobre un double single live, enregistré en France lors de leur tournée, dont les bénéfices iront à une fondation pour le climat.

Avec Songs of a Lost World, The Cure revient sur le devant de la scène avec un album qui, selon Robert Smith, explore les aspects les plus sombres de la vie, un thème récurrent dans leur carrière. Les fans du groupe peuvent s’attendre à une nouvelle œuvre marquante, fidèle à l’univers mélancolique et puissant qui a fait de The Cure l’un des groupes les plus influents de la scène rock.

Alice Leroy