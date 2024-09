Tetra Media Studio : ITV réorganise sa direction après la direction du président et du directeur général

Cet été, Tetra Media Studio, la société de production derrière des séries à succès telles qu’Un Village Français, Balthazar, et Paris Police 1900, a connu un bouleversement majeur à sa direction. Jean-François Boyer, président de l’entreprise depuis 2004, et Sébastien Borivent, directeur général depuis 2012, ont tous deux démissionné de leurs fonctions. Ce changement intervient après que le groupe britannique ITV, qui avait initialement acquis 65% du capital de Tetra Media en 2017, est monté à 100% du capital.

Pour assurer la continuité, Thierry Lachkar, actuel président d’ITV Studios France, a été nommé président de Tetra Media Studio, et Céline Roux, directrice générale d’ITV Studios France, occupe désormais également le poste de directrice générale de Tetra Media. Cette réorganisation vise à consolider les activités d’ITV en France.

Les nouveaux dirigeants auront la charge de piloter plusieurs projets déjà en cours, notamment Anaon pour Prime Video et France Télévisions, 37 secondes pour Arte, Factice pour 13ème Rue et Universal+, ainsi que Paris Police 1910 pour Canal+, dernier volet d’une trilogie historique.

Jean-François Boyer et Sébastien Borivent ont été des figures clés de la croissance de Tetra Media Studio, contribuant à faire de l’entreprise un acteur majeur de la production audiovisuelle française. Sébastien Borivent restera en poste jusqu’à la fin de l’année pour faciliter la transition. Avec ce changement, ITV Studios espère renforcer sa présence sur le marché français et continuer à produire des contenus de qualité pour les plateformes nationales et internationales.