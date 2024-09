TEST – FC 25 passe à la vitesse supérieure, assumez vos choix tactiques

Entrevue a pu tester en avant-première le nouvel opus du jeu vidéo FC 25, qui sortira dans le monde entier le vendredi 27 septembre à 5 heures du matin. Premières impressions…

Après une année 2023 de transition, où le mythique jeu FIFA est devenu EA Sports FC, les joueurs retrouvent avec appétit en cette rentrée la nouvelle mouture du seul et unique jeu de football. Avec la fin du nom « FIFA », plusieurs licences avaient disparu à la stupeur générale l’an dernier.

Dans FC 25, de nouveaux stades (celui de Lens, Bollaert-Delelis !) et de nouveaux visages de joueurs apparaissent en nombre. La Ligue 1 est bien lotie. Moins la Serie A italienne : exit le Milan et l’Inter, aïe. Mais l’AS Roma, Naples, la Lazio Rome et l’Atalanta Bergame refont leur apparition.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions, toujours très appréciée, trouve aussi une place d’honneur dans FC 25 . Le football, ce sont des émotions, alors quoi de mieux que la Coupe d’Europe ? Peut-être le nouveau mode Rush , du 5 contre 5 ambiance Kings League. Du football nouvelle version, apte à plaire aux plus jeunes, amateurs de divertissement.

Ceux qui ne peuvent se passer du football à 11, j’en fais partie, vont se réjouir de la nouvelle approche tactique du jeu. Le souci du détails, pour chaque joueur, dans chaque composition. Le coach ne laisse plus rien au hasard : des tactiques collectives, intelligentes et le choix du rôle des joueurs deviennent prépondérants. Ce qui fera peut-être perdre un peu de temps aux plus méticuleux, au détriment de ceux qui préfèrent lancer rapidement le jeu pour simplement « taper la balle ».

FC 25 fonce donc vers toujours plus de réalisme, quitte à vous emmener dans de rudes batailles au milieu de terrain et quelques matchs pauvres en occasions de buts. C’est serré, c’est le football de haut niveau. Question gameplay, EA Sports FC s’approche toujours plus de la réalité (moteur Frosbite et technologie Hypermotion) : les passes en profondeur sont moins « automatiques », chaque joueur va devoir préparer le terrain avant de marquer. Construire paraît obligatoire face à un peu d’adversité. Mais les ajustements sont nombreux et possibles pendant le cours du match afin d’influer sur le résultat.

Mais EA Sports FC 25 pousse cette année la porte du divertissement avec encore plus de férocité : Rush apparaît dans tous les secteurs. Ce concept de football à 5 sur un terrain réduit devrait beaucoup plaire à la génération streaming. Les règles ne sont pas celles du football à 11. On prend donc la mesure d’un « autre jeu dans le jeu« . Cela signe aussi la fin du mode VOLTA, porté disparu (logiquement).

Si Zinedine Zidane vous accueille avec charisme dés le lancement du jeu, vous pourrez rêver un peu plus en incarnant une légende comme Andrea Pirlo ou David Beckham dans le mode Carrière joueur. Intéressant. Des « Héros » comme Yaya Touré ou Eden Hazard, des « Icons » comme Lilian Thuram ou Gareth Bale font aussi leur apparition. Pour les plus nostalgiques.

À retenir

Le nouvel opus d’EA FC 25 renouvelle le genre avec succès. Même si la perte de certaines licences, surtout en Italie, nous renvoie à quelques années en arrière du côté de PES. Côté jeu, et c’est le principal, le plaisir est là. Bien là. Améliorations tactiques, batailles pour la possession, occasions pas si simples à se procurer. Et du rêve, avec quelques anciennes gloires dans les parages. La beauté des images fait le reste : on vit des émotions fortes.