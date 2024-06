Tensions à gauche : Mélenchon règle ses comptes

Dans un entretien au Figaro paru ce jeudi, le patron de LFI règle ses comptes avec la gauche : “ Le bloc PS et Vert a perdu 400.000 voix aux dernières élections. Nous en avons gagné 1 million.” Il accuse en outre Alexis Corbière et Raquel Garrido “d’avoir mis la pagaille pendant deux ans” et “d’avoir raconté la moindre discussion aux journalistes, au point qu’on ne puisse plus parler”. Le couple de députés sortants n’avait en effet pas été réinvesti pour ces législatives. François Ruffin, député sortant et réinvesti pour la Somme, avait pris leur défense en dénonçant “le sectarisme” et la “bêtise” du parti, qui selon lui, avait voulu écarter les candidats ayant eu “l’impudence d’avoir un désaccord avec le grand chef”.

Réponse de Mélenchon dans les colonnes du Figaro : “François a choisi la rupture avec moi et non l’inverse. […] Je ne mérite pas sa vindicte blessante.” Le chef de file des insoumis argue que Ruffin n’a par ailleurs pas refusé l’investiture.

Une candidature reste en revanche une bonne nouvelle pour Mélenchon. Celle de Hollande : “Ce sera drôle s’il est élu. D’abord, parce qu’il a de l’humour. Ensuite, car il a des comptes à régler. Ce sera intéressant de le voir faire.”

Marie-E Desmaisons