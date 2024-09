Téléthon 2024 : Mika parrainera la 38e édition du marathon caritatif

Le chanteur Mika a été choisi pour parrainer la 38e édition du Téléthon, qui se déroulera les 29 et 30 novembre 2024. L’artiste, célèbre pour son tube « Relax (Take it Easy) », succède à Vianney, parrain de l’édition 2023. Enthousiaste à l’idée de ce nouveau rôle, Mika a exprimé son engagement à 100 % pour cet événement de solidarité, espérant mobiliser ses amis de la musique et du cinéma pour encourager les dons.

Conscient des enjeux, Mika a souligné l’importance de continuer à soutenir la recherche pour les maladies génétiques rares. Il a déclaré que, bien que des progrès aient été réalisés et que certains enfants vivent grâce aux avancées scientifiques, il reste encore beaucoup à faire pour ceux qui attendent des traitements. Organisé chaque année par l’Association française contre les myopathies (AFM), le Téléthon bénéficie d’un parrainage prestigieux pour sensibiliser et collecter des fonds.

Lors de l’édition 2023, près de 93 millions d’euros avaient été récoltés, un record depuis 2016. Le Téléthon mobilise plus de 200 000 bénévoles et est déployé dans plus de 10 000 communes en France. Cette année, Mika prendra le relais pour incarner ce grand élan de solidarité.

Alice Leroy