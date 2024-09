Télématin s’offre un nouveau visage : arrivée imminente de Flavie Flament et Julien Arnaud

C’était la surprise du mercato TV pour l’émission matinale de France 2, Flavie Flament et Julien Arnaud feront leur rentrée à la présentation de « Télématin » lundi 16 septembre 2024, avec une semaine de retard sur le calendrier initial. Le duo a été aperçu pour la première fois ensemble sur le plateau ce mercredi 4 septembre, lors d’une apparition surprise qui a précédé leur prise de poste officielle.

Ce changement de calendrier est dû au préavis de départ de Julien Arnaud chez TF1, retardant ainsi son transfert. Malgré le délai, l’enthousiasme reste palpable tant de la part des nouveaux venus que de l’équipe existante.

Lors de leur visite sur le plateau, les deux animateurs se sont exprimés sur leur nouveau rôle. Flavie Flament a partagé son excitation, plaisantant sur la découverte de son « nouveau mari télévisuel », tandis que Julien Arnaud a souligné le sentiment immédiat de familiarité avec l’équipe et l’environnement. « On se sent tout de suite à la maison avec les équipes, avec ce plateau, avec Flavie, Maya [Lauqué], Damien [Thévenot] », a-t-il exprimé.

Les départs de Marie Portolano et Thomas Sotto, qui ont précédé cette nouvelle configuration, marquent un renouvellement significatif pour l’émission. Le public de « Télématin », qui attire en moyenne 701.000 téléspectateurs, semble prêt à accueillir ce nouveau duo dynamique.

La première de Flavie Flament et Julien Arnaud est désormais très attendue par les téléspectateurs, promettant une transition en douceur tout en apportant un vent de fraîcheur nécessaire pour revigorer le programme matinal de France 2. Leur première apparition en direct est prévue pour 6h28 le 16 septembre, marquant le début d’une nouvelle ère pour « Télématin ».