JO PARIS 2024 – Teddy Riner champion olympique de judo !

Il l’a fait ! Teddy Riner, qui avait allumé le chaudron olympique avec Marie-José Perec lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, est devenu champion olympique de judo dans la catégorie des +100 kg. À 35 ans, le Français glane son troisième titre olympique en individuel, chez lui, à Paris, après les sacres de 2012 ( Londres ) et Rio de Janeiro ( 2021 ).

En finale, le judoka du Paris Saint-Germain a battu le Sud-Coréen Minjong Kim par Ippon à 16 secondes de la fin du combat.

Huit ans après sa déception de Tokyo ( il avait été champion olympique par équipe mais avait dû se contenter du bronze en individuel ) , Teddy Riner a fait honneur à son statut de favori et entre un peu plus dans la légende du judo et du sport français.

Revivez en vidéo le titre olympique de Teddy Riner