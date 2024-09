Teddy Riner, Adil Rami, Laure Boulleau, Selma Bacha, Paul Mirabel : dans les coulisses de la soirée de lancement du jeu vidéo EA Sports FC 25

Des personnalités du monde du sport, des artistes, des créateurs de contenus, beaucoup de monde se sont réunis Espace Clacquesin à Malakoff ce mardi 24 septembre.

C’est l’heure du lancement d’EA Sports FC 25, ne l’appelez plus FIFA, cela fait un an déjà que le plus grand jeu vidéo de football de l’histoire a changé de nom. Faute d’accord avec la FIFA, justement.

20h, le rendez-vous est donné à Malakoff, dans un lieu inédit pour fêter l’arrivée du nouvel opus qu’Entrevue a eu le privilège de tester en avant-première. Photo-call, zone d’interviews, bornes de jeu, en-cas, exposition de maillots, bienvenue dans l’univers FC 25.

Petit à petit, les personnalités conviées à venir mettre en avant le jeu débarquent : de Teddy Riner à Adil Rami, de Warren Zaïre-Emery (PSG) à Selma Bacha (OL), de Bixente Lizarazu à Robert Pires pour l’ancienne génération ! Tous se prêtent au jeu des questions-réponses facilement. Même si certains d’entre eux semblent mieux connaître le jeu que d’autres. À chacun son temps libre.

Le nouveau mode Rush, en 5 contre 5, fait recette : explosions de joie, chamaille entre joueurs, certains découvrent, d’autres ont déjà quelques heures d’avance. Paul de Saint Sernin est au micro pour commenter en direct toutes les péripéties.

Teddy Riner et Adil Rami se tentent un match en équipe… Peu fructueux en buts. Mais Adil n’a pas perdu sa langue, alors le show est permanent. Plusieurs générations se mêlent, les fans de la première heure, en mode classique, la génération FUT, et désormais ceux qui préfèrent les parties hyper ludiques, un autre football, via le 5 contre 5, notamment.

Sortie officielle du jeu vidéo, le vendredi 27 septembre 2024.

Vidéo récap de la soirée également disponible sur Instagram : « Quelle équipe tu détestes prendre à FC25 ?«