Taylor Swift annonce son soutien à Kamala Harris pour la présidentielle américaine

La star internationale Taylor Swift a pris position dans la campagne présidentielle américaine de 2024. Dans un message publié sur son compte Instagram ce mercredi, à l’issue du débat télévisé opposant Donald Trump et Kamala Harris, la chanteuse a déclaré son soutien à la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

« Nous avons besoin d’une guerrière », a écrit Swift, expliquant les raisons de son choix. Elle a insisté sur le besoin de calme et de stabilité à la tête du pays, contrastant ainsi avec le chaos perçu des années Trump. « Kamala Harris est une dirigeante stable et douée qui se bat pour des causes qui ont besoin d’une défense acharnée », a-t-elle ajouté, faisant écho aux positions de Harris sur les droits des femmes, la communauté LGBTQ+ et d’autres sujets sociaux sensibles.

En plus de Harris, Taylor Swift a également salué le colistier de cette dernière, Tim Walz, gouverneur du Minnesota, pour son engagement de longue date en faveur des droits humains.

Une mise au point nécessaire face à la désinformation

Swift a expliqué avoir ressenti le besoin de clarifier sa position après que Donald Trump eut partagé une vidéo truquée, laissant croire qu’elle soutenait sa candidature. L’utilisation de l’intelligence artificielle pour diffuser des fausses informations a profondément préoccupé la chanteuse, qui a souligné l’importance de « dire la vérité » dans le climat politique actuel.

Sans explicitement appeler ses millions de fans, les « Swifties », à suivre son exemple, elle les a encouragés à se renseigner sur les candidats et les enjeux importants avant de faire leur choix.

Le soutien de Taylor Swift, suivi par des millions de personnes à travers le monde, pourrait bien peser lourd dans la campagne de Kamala Harris, offrant à la candidate démocrate une visibilité accrue auprès des jeunes électeurs, traditionnellement difficile à mobiliser.

Un acte salué par l’équipe de campagne démocrate

Tim Walz a immédiatement réagi à ce soutien inattendu, se réjouissant du coup de projecteur apporté par l’artiste. « Quand une voix aussi influente que celle de Taylor Swift s’exprime de manière aussi claire, c’est une opportunité pour faire avancer les choses », a-t-il déclaré sur MSNBC.

Le soutien de la chanteuse pourrait bien marquer un tournant dans cette campagne tendue, où chaque voix compte, notamment celle de la génération Z, largement influencée par les figures de la culture pop comme Swift.