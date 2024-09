Symboles des JO 2024 : vasque démontée, anneaux de la Tour Eiffel remplacés et cheval métallique révisé

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont laissé derrière eux des objets iconiques et mémorables, qui ont marqué l’imaginaire collectif. La question se pose désormais : que vont devenir ces éléments symboliques, tels que la vasque monumentale, les statues dorées, ou encore le cheval métallique surnommé Zeus, après la clôture des festivités ?

La vasque olympique, qui a illuminé le ciel de Paris pendant plus d’un mois, est déjà en phase de démontage. Composée de 6000 m3 d’hélium, elle pourrait être réutilisée lors d’événements ponctuels, mais aucune décision n’a encore été prise. Son aspect éphémère a marqué les esprits, renforçant, selon certains spectateurs, le caractère poétique de l’événement. Ce projet de réutilisation sera accompagné d’un processus de recyclage innovant, piloté par une petite start-up française.

Quant aux célèbres anneaux olympiques suspendus à la tour Eiffel, ils vont bientôt être remplacés par une version plus légère, qui restera en place jusqu’aux prochains Jeux de Los Angeles en 2028. Du côté des statues dorées, ces figures à l’effigie de grandes personnalités comme Gisèle Halimi et Alice Guy seront transformées en matériaux plus durables. Elles trouveront leur place dans un quartier en pleine rénovation du 18e arrondissement de Paris.

Enfin, le cheval métallique Zeus, qui a fasciné les visiteurs devant la mairie de Paris, va prochainement partir pour une révision dans un atelier nantais. Après cela, il sera exposé temporairement dans les jardins du château de Versailles, avant de retrouver une autre destination.

Alice Leroy