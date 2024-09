Sylvain Wiltord de retour aux Girondins de Bordeaux, après Rio Mavuba et Paul Baysse ? Sa réponse cash

Présent au Parc des Princes, en compagnie de Rio Mavuba, pour assister à France-Italie, depuis les loges du Parc des Princes, Sylvain Wiltord, avec son sourire habituel, ne s’est pas caché au moment de répondre à la question d’un éventuel retour aux Girondins de Bordeaux.

En perdant le statut professionnel cet été, et avec autant de galères financières et administratives, les Girondins de Bordeaux sont un monument du football français en péril.

Alors quand il a fallu venir en aide au club en urgence, afin de boucler in extremis deux effectifs pour s’engager en N2 et N3, quatrièmes et cinquièmes divisions, les deux anciens de la maison, Rio Mavuba, 40 ans, et Paul Baysse, 36 ans, n’ont pas hésité une seconde.

Ce vendredi soir, depuis le Parc des Princes, Sylvain Wiltord et Rio Mavuba étaient réunis par Starling Partners pour animer une loge du stade, lors de France-Italie (1-3).

Le comédien Eric Dagrant n’a pas hésité à poser la question fatidique à l’ancien bordelais, Sylvain Wiltord, 50 ans. Pourrait-il rejoindre les deux autres anciens professionnels dans l’aventure ? Et ce, malgré ses soucis récurrents au genou, qui l’ont poussé à aller performer sur les courts de tennis et de padel.

« La vraie question est là, ancien bordelais, finis ta bouchée… est-ce que tu peux dire à ceux qui ont le scapulaire que tu prends, comme Rio juste là, une licence pour jouer en N2 ou N3 aux Girondins ?« , l’interroge Eric Dagrant.

Tout sourire, Sylvain Wiltord fait du Sylvain Wiltord : « Je vais prendre une licence N2-N3 mais au Monseigneur Bordeaux ! » Eclats de rire.

Pour ceux qui ont la référence, le Monseigneur est une célèbre boîte de nuit bordelaise…