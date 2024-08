Surprise, Thierry Henry quitte l’équipe de France Espoirs !

Il invoque des raisons personnelles. Stupeur ce lundi après-midi après la diffusion du communiqué de la Fédération française de football, Thierry Henry quitte ses fonctions de sélectionneur des Bleuets, l’équipe de France Espoirs. Fraîchement auréolé d’une médaille d’argent historique aux Jeux Olympiques, son départ laisse un vide.

La FFF avait trouvé le coach idoine pour ce poste si particulier. Charismatique et plein de fraîcheur, notamment dans ses relations avec ses joueurs ou par la mise en place d’entraînements très variés et ludiques, Thierry Henry laisse sa place de sélectionneur de l’équipe de France espoirs.

Dix jours après avoir permis à l’équipe de France olympique de remporter une très belle médaille d’argent aux JO de Paris 2024, Thierry Henry renonce à poursuivre l’aventure.

Officiellement, il s’agit de « raisons personnelles » qui l’ont poussé à quitter le navire. « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d’argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie . Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique« , précise-t-il dans ce communiqué.

Lui succéder ne sera pas une mince affaire. Le président de la FFF, Philippe Diallo, s’y attelle déjà. Les Espoirs ayant déjà deux matchs de prévu en septembre. Thierry Henry avait su rapidement s’acclimater au poste, obtenant bien vite l’attention de ses joueurs, les résultats lui ont ensuite fait gagner en crédibilité et donné confiance à tout le groupe.

Une fois ses « raisons personnelles » réglées, il devrait rapidement pouvoir postuler dans n’importe quel grand club ou sélection.