Sur l’Ile de Sein, Macron rattrapé par la campagne des législatives

En déplacement mardi 18 juin sur l’Île de Sein pour conclure son parcours mémoriel entamé pour le débarquement, le président de la République Emmanuel Macron a été invectivé par les habitants sur la campagne législative. Parti sous les huées d’une centaine de personnes réunies à l’appel du NFP sur la plage d’Audierne, non loin de l’embarcadère, il est ensuite interpellé sur l’île, à l’issue de la cérémonie.

Sur la question d’une potentielle entente avec LFI en cas de passage du Nouveau Front Populaire, il assure : “ce ne sont pas des programmes de gouvernement, je ne peux pas m’entendre avec des gens qui veulent foutre le bazar”. Et d’ajouter qu’au soir du 7 juillet, en fonction des résultats, il y aura “plein de compromis possibles, peut-être avec des sociaux-démocrates raisonnables, des écologistes responsables et des Républicains raisonnables”.

Quelques instants plus tard, questionné sur les programmes du NFP et du RN, Emmanuel Macron a estimé que le programme de la gauche n’était “pas un programme social-démocrate” mais “un programme totalement immigrationniste ». « Ils ont fait un accord d’appareil, mais qui ne tiendra pas », car selon lui, « la gauche est beaucoup plus divisée qu’en 2022 parce qu’elle n’a pas de chef ».

Côté RN, le président de la République évoque un parti “déraisonnable et financièrement et dans son rapport à la politique”.

Marie-E Desmaisons