Sur les chemins de l’Asie et de l’Océanie : Le dernier grand voyage du Pape François ?

Le Pape François, âgé de 87 ans, se lance dans un périple de 32 000 kilomètres à travers l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, marquant ainsi l’un des voyages les plus ambitieux de son pontificat. Ce déplacement, attendu depuis 2020 et reporté en raison de la pandémie de Covid-19, a débuté ce lundi 2 septembre et durera 12 jours. Le souverain pontife visitera l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour.

Une tournée interreligieuse et des rencontres avec les plus démunis

La première étape de ce voyage mènera le Pape en Indonésie, où il restera du 3 au 6 septembre. L’Indonésie, pays à majorité musulmane avec 242 millions de fidèles, abrite la plus grande communauté islamique au monde. Le christianisme y est minoritaire, représentant environ 10,7 % de la population, dont 3 % de catholiques. À Jakarta, le Pape François rencontrera les autorités civiles et religieuses, participera à une rencontre interreligieuse à la mosquée Istiqlal, la plus grande d’Asie du Sud-Est, et célébrera une messe au stade Gelora Bung Karno.

Du 6 au 9 septembre, le Pape se rendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays où 95 % de la population est chrétienne, avec une majorité de protestants. Ce pays, marqué par la pauvreté et des violences récentes, verra le souverain pontife consacrer une partie de son temps aux enfants des rues dans une école de Port-Moresby, gérée par Caritas. Il y célébrera également une messe au stade Sir John Guise, marquant une étape importante de sa visite.

Le Pape poursuivra son voyage au Timor oriental du 9 au 11 septembre. Ce pays, anciennement colonisé par le Portugal, est à 98 % catholique. À Dili, la capitale, François rencontrera les autorités locales et se rendra à l’école Iramãs, qui accueille des enfants handicapés. Il présidera une messe sur l’Esplanade de Taci Tolu, un moment fort pour la population locale.

Le voyage du Pape s’achèvera à Singapour, où il séjournera du 11 au 13 septembre. Singapour, cité-État multireligieuse avec 26 % de bouddhistes et 17 % de chrétiens, dont 4 % de catholiques, sera l’occasion pour François de rencontrer les autorités civiles et religieuses. Il s’adressera également à la jeunesse lors d’un dialogue interreligieux au collège catholique de Singapour, avant de célébrer une dernière messe au stade SportsHub.

Un engagement pastoral indéfectible malgré une santé fragile

Ce voyage, le 45e de son pontificat, intervient alors que la santé du Pape suscite de nombreuses inquiétudes. Depuis 2022, François se déplace en fauteuil roulant en raison de fragilités respiratoires et a récemment annulé plusieurs engagements en raison d’un état grippal. Malgré ces défis, le souverain pontife reste déterminé à poursuivre sa mission. Accompagné de son médecin personnel et de deux infirmiers, le Pape n’a prévu aucune mesure de précaution supplémentaire pour ce voyage, bien que les organisateurs restent vigilants.

Avec ce voyage, le Pape François réaffirme son engagement en tant que pasteur de terrain. À près de 88 ans, il devient le Pape le plus âgé à entreprendre un tel périple. Loin des préoccupations bureaucratiques du Vatican, ces rencontres avec les populations locales semblent lui donner un nouvel élan. Toutefois, ses déplacements à venir demeurent incertains, son entourage soulignant que ce pourrait bien être l’un de ses derniers grands voyages internationaux.

Le Pape François continue de démontrer que, malgré son âge et sa santé fragile, il reste déterminé à mener à bien sa mission pastorale, plaçant les périphéries au centre de son action.