Stromae annonce sortir un film sur sa tournée interrompue : « J’aurais aimé clôturer l’aventure Multitude sur une meilleure note »

La star belge Stromae a surpris ses fans en annonçant, le 10 septembre, la sortie prochaine d’un film compilant des images de sa tournée Multitude, interrompue en 2023 pour des raisons de santé. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’artiste a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu après l’annulation des concerts. « Votre gentillesse et votre empathie m’ont énormément touché », a-t-il déclaré, tout en regrettant de ne pas avoir pu offrir à ses fans la fin de tournée qu’ils attendaient. Le chanteur souhaite leur donner une nouvelle opportunité de découvrir ou revivre le spectacle.

Stromae, entouré de ses proches et de ses médecins, avait dû mettre un terme à ses concerts en mai 2023 en raison d’une « dégradation » de son état de santé. Sa tournée, prévue jusqu’en décembre 2023, incluait des dates en France, en Belgique et en Allemagne. Pour compenser l’annulation, l’artiste et son équipe ont travaillé à rassembler des images des performances déjà réalisées, afin de monter un film retraçant cette aventure musicale. « Nous avons rassemblé l’ensemble des images existantes autour du live », a précisé Stromae, ajoutant que ce film sera accessible gratuitement.

Le chanteur de 39 ans, qui s’était éloigné de la scène après une première pause en 2015 pour des problèmes de santé, revient avec ce projet audiovisuel comme une manière de reconnecter avec son public. « J’espère que le film vous plaira », a-t-il conclu, en promettant plus de détails prochainement. Ce film, qui devrait permettre à ses fans de revivre Multitude, annonce un retour en douceur de Stromae, un artiste incontournable de la scène francophone.

Alice Leroy