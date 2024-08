Stéphane Séjourné, chef de la diplomatie française, se rend jeudi au Liban pour tenter de calmer les tensions au Proche-Orient

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, se rendra à Beyrouth ce jeudi dans le cadre des efforts diplomatiques pour apaiser les tensions croissantes dans la région du Proche-Orient. Cette visite, confirmée par des sources diplomatiques ce mercredi, vise à renforcer les initiatives de désescalade alors que les inquiétudes persistent face à l’escalade des conflits.

Lors de son déplacement, Stéphane Séjourné devrait rencontrer plusieurs hauts responsables libanais, dont le Premier ministre Najib Mikati, le ministre des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib, ainsi que le président du parlement Nabih Berri. Ces discussions sont cruciales à un moment où la menace d’une extension régionale du conflit, notamment avec l’Iran et ses alliés au Liban et ailleurs, semble de plus en plus pressante.

Parallèlement à cette visite, des pourparlers en vue d’une trêve dans la bande de Gaza sont prévus à Doha, sous l’égide du Qatar, des États-Unis et de l’Égypte. Bien que la présence de représentants israéliens soit confirmée, celle du Hamas reste incertaine.

Les tensions entre Israël et ses voisins ont été exacerbées par des événements récents, dont l’assassinat de figures importantes du Hamas et du Hezbollah. Depuis ces incidents, les échanges de tirs le long de la frontière entre Israël et le Hezbollah sont devenus quasi quotidiens, augmentant la crainte d’une escalade du conflit dans la région. Les affrontements ont déjà causé de nombreuses victimes et déplacé des milliers de personnes des deux côtés de la frontière.

Alice Leroy