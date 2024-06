Squeezie accusé de racisme, d’homophobie et d’apologie du viol après son « clash » avec Bardella

Une nouvelle controverse secoue le monde médiatique autour du célèbre YouTubeur Squeezie (deuxième plus grande communauté Youtube de France). Des internautes ont ressorti d’anciennes vidéos de sa chaîne, l’accusant de racisme, d’homophobie, de misogynie et même d’apologie au viol.

Les critiques s’intensifient après la diffusion d’un montage vidéo viral qui met en lumière des extraits controversés de Squeezie. Ces séquences, datant de plusieurs années, ont été remises en avant sur les réseaux sociaux, attirant l’attention sur des commentaires et des attitudes jugés inappropriés.

Les accusations portent notamment sur des propos racistes envers les Noirs et les Asiatiques, ainsi que sur des remarques jugées homophobes et misogynes. La dernière accusation, concernant une apologie au viol, a particulièrement choqué et indigné de nombreux internautes, en particulier dans le contexte où le youtubeur vient de prendre position contre le RN.

Hector M.