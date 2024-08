Soutien Inattendu : le député Thomas Portes critiqué pour ses tweets pro-américains lors de la finale de basketball des JO

Ce samedi 10 août, alors que l’équipe de France de basketball affrontait les États-Unis en finale des Jeux Olympiques, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux. Le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, a provoqué une vague d’indignation en exprimant son enthousiasme pour la victoire de la Team USA, laissant de côté les performances des Bleus.

Pendant ce match décisif, où les Français ont frôlé l’exploit avant de céder la médaille d’or aux Américains, Thomas Portes a publié une série de tweets saluant les actions des basketteurs américains, et notamment celles de Stephen Curry. À dix reprises, il a retweeté des comptes officiels américains célébrant la performance de la Team USA, sans un mot pour l’équipe française.

La réaction des internautes ne s’est pas fait attendre. Beaucoup ont déploré ce qu’ils perçoivent comme un manque de soutien pour la France de la part d’un élu national. Certains ont ironisé : « Thomas, en bleu c’était les Américains, pas les Français », tandis que d’autres ont été plus sévères, accusant le député de « French bashing » et de ne pas honorer le pays qu’il représente. « 10 tweets de félicitations pour les US mais rien pour le pays dont il est censé être député », ont déploré plusieurs utilisateurs de la plateforme X.

L’affaire a pris une autre dimension lorsque des internautes ont relevé l’ironie de la situation, compte tenu des positions anti-américaines traditionnelles du parti LFI. Plusieurs ont également pointé du doigt la fortune de Stephen Curry, joueur star de la NBA, et ses voyages en jet privé, en contradiction apparente avec les valeurs anticapitalistes de LFI. « Premier joueur de la NBA touchant 50 millions de dollars en une saison, voyages en jets privés… Thomas Portes a bien changé lorsqu’il s’agit de faire un tweet anti-France », a commenté un internaute.

Une autre critique, plus délicate, a émergé au sujet des liens présumés de Stephen Curry avec Israël. Bien que Curry ne soit pas juif, il porte des tatouages en hébreu et aurait investi dans une startup israélienne de cybersécurité. Ces détails ont été utilisés par certains internautes pour souligner un paradoxe, alors que LFI, notamment Thomas Portes, est connu pour ses positions propalestiniennes et ses critiques envers Israël.

Face à la polémique, Thomas Portes a tenté de rétablir un équilibre en retweetant la Une de L’Équipe du dimanche 11 août, qui célébrait les succès français aux Jeux Olympiques dans diverses disciplines, ainsi qu’une publication sur la médaille d’argent de l’athlète française Cyréna Samba-Mayela. Cependant, ces gestes n’ont pas suffi à calmer la tempête, et le débat reste ouvert sur les réseaux sociaux concernant la loyauté et les priorités des élus en matière de soutien national.