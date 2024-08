Soutien à Trump : La Famille Kennedy Dénonce la ‘Trahison’ de Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr., figure héritière de la célèbre dynastie Kennedy, a récemment fait l’objet de vives critiques de la part de sa propre famille après avoir retiré sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 et annoncé son soutien au candidat républicain Donald Trump. Kennedy, neveu de l’ancien président John F. Kennedy, s’était lancé en tant que candidat indépendant, mais sa campagne n’a jamais réellement décollé, le laissant très en retrait dans les sondages face à Donald Trump et Kamala Harris.

Le 23 août 2024, Robert F. Kennedy Jr. a officiellement suspendu sa campagne, admettant qu’il n’avait plus de chances de remporter l’élection. Lors d’un discours à Phoenix, Arizona, il a expliqué qu’il continuera de figurer sur les bulletins de vote, sauf dans une dizaine d’États clés. Cependant, cette décision a provoqué un tollé parmi ses proches, notamment ses sœurs et son frère.

Dans un communiqué cinglant publié sur les réseaux sociaux, ses sœurs Kathleen, Courtney, Kerry, et Rory, ainsi que son frère Chris, ont exprimé leur indignation, qualifiant le soutien de leur frère à Trump de « trahison » des valeurs familiales. Ils ont déclaré que cette décision allait à l’encontre des idéaux de leur père, Bobby Kennedy, et ont affirmé leur soutien à la candidate démocrate Kamala Harris et à son colistier Tim Walz.

Ce n’est pas la première fois que Robert F. Kennedy Jr. se retrouve en conflit avec sa famille. Connu pour ses positions controversées, notamment en tant que figure du mouvement antivax et pour ses théories du complot, il avait déjà été publiquement désavoué par sa sœur Kerry Kennedy en 2023. Ses récentes comparaisons des politiques vaccinales de l’administration Biden à celles de l’Allemagne nazie avaient provoqué une indignation généralisée.

La décision de Robert F. Kennedy Jr. de soutenir Trump marque un tournant dans la course à la présidentielle, où il se positionnait initialement comme une alternative aux deux principaux candidats. Cependant, face à la montée en puissance de Kamala Harris, il a finalement opté pour un retrait stratégique en faveur de Trump, malgré les répercussions au sein de sa propre famille.