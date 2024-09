Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont, est décédée à l’âge de 47 ans

Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont depuis 2020, est décédée le 16 septembre 2024 à l’âge de 47 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé le groupe Editis. Passionnée de littérature et dotée d’un talent rare pour fédérer ses équipes, elle a su repositionner la maison Robert Laffont au sommet de l’édition française. Diplômée de l’EHESS, Sophie Charnavel avait commencé sa carrière chez Stock avant de rejoindre Flammarion en tant que directrice littéraire, où elle a contribué à publier des auteurs emblématiques comme Michel Houellebecq.

Denis Olivennes, Catherine Lucet, le groupe Éditis, les Éditions Robert Laffont et l’ensemble de leurs équipes ont l’immense tristesse d’annoncer la disparition de Sophie Charnavel. pic.twitter.com/Rvvu15dMSO — Robert Laffont (@robert_laffont) September 19, 2024

Charnavel était largement reconnue dans le milieu littéraire pour son dynamisme et sa capacité à découvrir des talents. Parmi les distinctions qui couronnent son travail, on peut citer le Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Été des quatre rois de Camille Pascal et le Prix Médicis Essai pour Proust, roman familial de Laure Murat. En plus de son expertise dans le monde éditorial, elle était connue pour son engagement dans des causes sociales et sa générosité, notamment à travers des initiatives solidaires pour promouvoir la lecture auprès des jeunes.

Les hommages ont afflué après l’annonce de son décès. Le journaliste sportif Matthieu Lartot a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, rappelant leur collaboration récente, tandis que l’écrivaine Christiane Taubira s’est interrogée avec émotion : « Comment notre bulldozer de joie a-t-elle fait pour fermer les yeux ? ». Sophie Charnavel laisse derrière elle une trace indélébile dans le monde de l’édition.

Alice Leroy