Sophia Loren célèbre ses 90 ans à Rome entourée de ses proches

Sophia Loren, icône du cinéma italien et international, souffle ses 90 bougies ce 20 septembre 2024. Née à Rome en 1934, l’actrice a su conquérir Hollywood et le cœur de millions de spectateurs grâce à son talent, son charme et sa beauté singulière. Lauréate de deux Oscars, elle est l’une des rares actrices à avoir marqué autant le cinéma européen qu’américain, se forgeant un statut de légende vivante. Pour cet anniversaire exceptionnel, une fête privée a été organisée dans un luxueux hôtel du centre historique de la capitale italienne, où Loren a grandi et débuté sa carrière.

L’événement réunit 150 amis, collègues et membres de sa famille, après un hommage public orchestré par les studios Cinecittà et le ministre de la Culture. L’actrice, vêtue d’une création signée par son ami Giorgio Armani, inaugurera également une suite à son nom au sein de l’hôtel. Ce moment marque une étape importante pour celle qui a su traverser les décennies sans jamais perdre de sa notoriété, tout en restant un symbole de la grâce et du cinéma italien.

Alors que plusieurs de ses films sont rediffusés en Italie pour célébrer cette date symbolique, Sophia Loren continue d’inspirer le public et les jeunes générations d’actrices. Voici trois des films qui ont marqué sa carrière et laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma.

« La Ciociara » (1960)

Dans ce drame réalisé par Vittorio De Sica, Sophia Loren incarne Cesira, une veuve tentant de protéger sa fille pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice en 1962, faisant d’elle la première actrice à remporter cette distinction pour une interprétation en langue étrangère.

« Une Journée particulière » (1977)

Ce film d’Ettore Scola, se déroulant en pleine période fasciste, raconte la rencontre entre une femme au foyer (Loren) et un intellectuel marginalisé, interprété par Marcello Mastroianni. Ce duo inoubliable offre l’une des performances les plus poignantes du cinéma italien.

« Mariage à l’italienne » (1964)

Réalisé par Vittorio De Sica, ce film met en scène Loren dans le rôle de Filumena, une femme déterminée à se faire épouser par l’homme qu’elle aime depuis des années. Ce rôle lui permet de montrer toute l’étendue de son talent dans une comédie dramatique aux accents profonds.

Alice Leroy