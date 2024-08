Sonia Mabrouk annonce son retour à l’antenne après son congé maternité

La journaliste Sonia Mabrouk a officiellement annoncé la date de son retour sur les antennes de CNews et Europe 1 après plusieurs mois d’absence consacrés à la maternité. C’est sur X, que Sonia Mabrouk a partagé la nouvelle, promettant un retour dès le 9 septembre, une semaine avant la rentrée officielle.

A bientôt, je vous retrouverai avec plaisir à partir du 9 septembre #rentrée

En attendant, chaque seconde est un précipité de bonheur à vivre intensément et chaque jour, une page du plus beau des livres d’images 🙏 pic.twitter.com/oLMN8TXJtK — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) August 25, 2024

Le 9 mai dernier, en plein direct sur le plateau de son émission sur CNews, Sonia Mabrouk révélait attendre son premier enfant. L’annonce de sa grossesse avait été un moment fort pour la journaliste, qui avait ensuite pris un congé pour se préparer à l’arrivée de sa fille, Soraya. Ce prénom, choisi en hommage à sa mère décédée en 2022, porte un sens particulier pour Sonia, qui a exprimé tout le symbolisme de ce choix dans un message émouvant publié sur Instagram à la naissance de sa fille.

Durant son absence, c’est Laurence Ferrari, une amie et collègue, qui avait pris le relais des émissions de Sonia Mabrouk. Le public avait ainsi continué à bénéficier d’une programmation de qualité, mais l’attente du retour de Sonia se faisait sentir parmi ses fidèles spectateurs.

Le retour de Sonia Mabrouk est prévu pour coïncider avec la reprise des programmes habituels de la rentrée télévisuelle et radiophonique. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont déjà exprimé leur enthousiasme à l’idée de retrouver la journaliste à l’antenne. « À bientôt, je vous retrouverai avec plaisir », a écrit Sonia, qui a également partagé une touchante photo d’elle tenant la main de sa petite Soraya.

Ce retour est significatif non seulement pour ses fans mais aussi pour Sonia elle-même, qui a décrit ses premiers moments en tant que mère comme un « précipité de bonheur à vivre intensément ». L’annonce a été chaleureusement accueillie dans les commentaires par des messages de félicitations et de soutien, signe de l’attachement profond entre la journaliste et son public.

Sonia Mabrouk, désormais prête à reprendre son rôle sur la scène médiatique, semble déterminée à jumeler ses nouvelles responsabilités de mère avec sa passion pour le journalisme. Ses fans, collègues et amis attendent avec impatience le 9 septembre pour célébrer son retour et découvrir comment cette nouvelle étape de sa vie influencera sa carrière.