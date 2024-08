Sondage : Les électeurs de gauche se détournent de LFI

Un récent sondage Harris Interactive x Toluna pour Challenges révèle un malaise grandissant parmi les électeurs de gauche vis-à-vis de La France Insoumise (LFI). L’alliance entre LFI et les autres composantes du Nouveau Front Populaire (NFP), notamment le Parti Socialiste (PS), les écologistes et les communistes, semble moins évidente qu’elle ne l’a été dans le passé. Olivier Faure, secrétaire du PS et principal architecte de cette coalition, a longtemps défendu cette union, affirmant qu’elle reflète les souhaits de la majorité des sympathisants socialistes, écologistes et communistes.

Pourtant, ce sondage remet en question cette certitude. Si la gauche a connu des succès notables aux élections législatives de 2022 et 2024 grâce à cette union, les sympathisants des partis traditionnels de gauche commencent à se méfier de plus en plus des provocations répétées de Jean-Luc Mélenchon et de son parti. Ces derniers événements, notamment la proposition de destitution du président Emmanuel Macron, ont accentué les divergences.

Selon les résultats de l’enquête, seuls 32 % des sympathisants socialistes sont favorables à la poursuite de l’alliance avec LFI pour former une majorité à l’Assemblée nationale. À l’inverse, une proportion comparable (33-36 %) préfère un rapprochement avec les partis du bloc central (Ensemble pour la République, le Modem et Horizon). Du côté des Verts, ce scepticisme est encore plus marqué : seuls 25 % des soutiens écologistes souhaitent maintenir une alliance avec LFI, tandis qu’une majorité penche pour un accord avec les formations macronistes.

Cette fracture au sein de la gauche reflète les tensions idéologiques qui continuent de secouer les rangs des partis progressistes. Pour Olivier Faure et les autres dirigeants de la gauche, il semble de plus en plus difficile de concilier les divergences sans mettre en péril l’unité du Nouveau Front Populaire.

Alice Leroy