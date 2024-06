Sondage Législatives 2024 : Le RN en tête des intentions de vote

Après deux années de travail parlementaire tumultueux, les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. Ces élections surviennent suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, une décision qui bouleverse le paysage politique français. Challenges dévoile régulièrement les sondages de ces élections législatives, offrant un aperçu des intentions de vote.

Rassemblement National : Grand Gagnant des Intentions de Vote

D’après le dernier sondage Harris Interactive x Toluna pour Challenges, réalisé les 9 et 10 juin, c’est le Rassemblement National (RN) qui semble le plus bénéficier de cette dissolution. Le parti de Marine Le Pen est crédité de 34 % d’intentions de vote au premier tour, une nette augmentation par rapport aux 18,7 % obtenus en 2022. Si ces chiffres se traduisent dans les urnes, le RN pourrait obtenir entre 235 et 265 sièges, marquant une progression spectaculaire.

Nouveau Front Populaire et Majorité Présidentielle : En Repli

Le Nouveau Front Populaire (NFP) arrive en deuxième position avec 22 % des intentions de vote, une légère baisse par rapport aux 25,7 % de 2022. Cette coalition obtiendrait alors entre 115 et 145 députés.

La majorité présidentielle, quant à elle, chute à la troisième position avec 19 % des intentions de vote, en forte baisse par rapport aux 25,8 % obtenus en 2022. Elle pourrait ainsi passer de 125 à 155 sièges, contre 249 avant la dissolution.

Méthodologie du Sondage

L’enquête a été réalisée en ligne, immédiatement après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale. Un échantillon représentatif de 2 744 personnes, dont 2 340 inscrites sur les listes électorales, a été interrogé. La méthode des quotas et un redressement ont été appliqués aux variables démographiques pour garantir la fiabilité des résultats.

Conclusion

La dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron a créé une dynamique inattendue, plaçant le Rassemblement National en position de force pour les prochaines élections législatives. Les résultats définitifs des urnes confirmeront si ces tendances se maintiennent et dessineront le nouveau visage de la représentation nationale en France.