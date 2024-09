Sondage : deux tiers des Français jugent Barnier contraint par Macron et le RN

Un sondage Elabe pour BFMTV, publié ce mercredi 11 septembre, révèle que les deux tiers des Français estiment que Michel Barnier, nouveau Premier ministre nommé le 5 septembre, ne pourra agir sans l’aval du président Emmanuel Macron. Par ailleurs, 68% des sondés pensent qu’il devra également prendre en compte les positions du Rassemblement national (RN) dans sa politique.

Dépendance à double niveau

Selon cette enquête, 74% des personnes interrogées jugent que Barnier, ancien commissaire européen et ex-ministre, manquera de marge de manœuvre et sera obligé de suivre la ligne définie par Emmanuel Macron. Cet avis est particulièrement partagé par les électeurs du Nouveau Front populaire (87%) et du RN (79%).

Les partisans des Républicains (LR) et de la majorité présidentielle sont plus divisés. Chez les électeurs LR, 54% pensent que Barnier dépendra du chef de l’État, contre 52% chez les soutiens macronistes.

Quant à son interaction avec le RN, 68% des répondants estiment qu’il devra tenir compte des souhaits de ce parti pour gouverner efficacement. Ce sentiment est partagé par un pourcentage variant entre 60% et 78% selon l’électorat.

Perceptions variées selon les électeurs

Malgré ces réserves, Michel Barnier bénéficie d’une bonne image auprès des électeurs de la majorité présidentielle et des Républicains. Entre 51% et 81% des soutiens du président, ainsi que 53% à 83% des partisans LR, considèrent favorablement le nouveau Premier ministre. Cependant, il ne bénéficie pas du même soutien à gauche, où la nomination est mal perçue.

Les électeurs du RN, pour leur part, sont divisés.

Un Premier ministre perçu comme « courageux » et compétent

Bien que son indépendance soit remise en question, environ un quart des sondés saluent le « courage » de Barnier et sa capacité à faire des compromis avec les autres partis. De plus, 42% pensent qu’il possède les compétences nécessaires pour occuper le poste de Premier ministre.

Près d’un tiers des Français le trouvent « sympathique » et « rassurant », mais autant ne se sont pas encore fait d’avis sur lui. En revanche, un tiers le considère pas suffisamment « dynamique » pour mener à bien les réformes nécessaires.

Un homme « de droite » clairement identifié

Enfin, 57% des sondés identifient clairement Michel Barnier comme étant un homme de droite, ce qui reflète son parcours politique au sein des Républicains et sa carrière en tant que commissaire européen.

En somme, malgré une image personnelle globalement positive, le nouveau Premier ministre devra faire face à des doutes quant à sa capacité à gouverner de manière indépendante et à composer avec les différentes forces politiques.