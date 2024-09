Soirée animée pour Bradley Barcola et les Bleus, à 4 jours du choc face à l’Italie

L’équipe de France retrouve les joies (ou l’ennui) de la Ligue des Nations, ce vendredi, face à l’Italie sur la remarquable pelouse du Parc des Princes. En attendant, les Bleus se sont réunis ce lundi, à Clairefontaine, deux mois après leur échec en demi-finale de l’Euro face à l’Espagne (2-1).

Alors pour relancer la machine bleue ce lundi, quoi de mieux qu’un dîner de fête ? Ainsi, l’équipe de France de football a publié vers 22h30 une vidéo des célébrations du groupe pour les 22 ans de Bradley Barcola.

La nouvelle star de la Ligue 1 (avec Mason Greenwood), déjà buteur à 4 reprises en trois matchs avec le Paris-SG, a dû se lever devant tout le groupe pour souffler ses bougies. Un anniversaire si particulier qu’il s’en souviendra forcément longtemps.

Sous les applaudissements de ses coéquipiers, l’ailier, debout à côté de N’Golo Kanté et Théo Hernandez, a timidement remercié tout le monde et lancé un bref « j’espère qu’on va gagner les deux matchs et voilà.. .«

Pas encore tout à fait à l’aise dans l’exercice de prise de parole en public… Rien de grave.