Slam (France 3) accueille Théo Curin : un animateur inspirant prend la suite de Cyril Féraud

À partir du 9 septembre prochain, le jeu télévisé « Slam », diffusé quotidiennement sur France 3, accueillera un nouvel animateur : Théo Curin, ancien nageur paralympique. Ce choix marque un tournant significatif pour l’émission, qui était animée par Cyril Féraud depuis 15 saisons. Très sollicité au sein de France Télévisions, Cyril Féraud a décidé de passer le relais pour se concentrer sur d’autres projets, notamment la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2.

Un pari audacieux pour France Télévisions

Le choix de Théo Curin, 24 ans, n’est pas anodin. France Télévisions a opté pour un visage jeune et inspirant, bien que relativement nouveau dans l’animation télévisée. Théo Curin, amputé des quatre membres à l’âge de six ans suite à une méningite foudroyante, est un symbole de résilience et de détermination. Malgré son handicap, il a su se faire une place sur le petit écran, d’abord en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions comme « Échappées belles » sur France 5, puis comme animateur sur France 4.

Théo Curin devient le premier animateur handicapé à prendre les rênes d’une émission quotidienne aussi populaire que « Slam », qui réunit chaque jour en moyenne 1,2 million de téléspectateurs. Il espère, à travers cette nouvelle aventure, inspirer d’autres personnes en situation de handicap. « Ce qui me rend fier, c’est le message qu’on va envoyer tous les jours sur France 3 : avoir un animateur comme moi avec la particularité physique que j’ai, c’est exceptionnel », a-t-il confié.

Une passation en douceur avec Cyril Féraud

La transition entre Cyril Féraud et Théo Curin s’est faite dans un esprit de bienveillance et de collaboration. Théo Curin a avoué avoir eu des craintes à l’idée de rencontrer Cyril Féraud, se demandant s’il serait bien accueilli. Cependant, Féraud s’est montré très chaleureux, partageant ses conseils et offrant son soutien au jeune animateur. Pour marquer cette passation, une séquence spéciale a été tournée avec les deux animateurs, qui sera diffusée lors de la première émission de Théo Curin.

Théo Curin voit dans cette nouvelle opportunité une manière de prouver que le handicap ne doit pas être un frein, mais peut au contraire devenir une force. À travers son parcours, il espère montrer que « les choses sont en train de changer » et que les obstacles peuvent être surmontés. Sa première émission, diffusée juste après les Jeux Paralympiques de Paris 2024, sera un moment symbolique, mettant en lumière son parcours exceptionnel et sa volonté de faire évoluer les mentalités.