« Silex and the City, le film » : François Hollande et Julie Gayet doublent des bactéries facétieuses

L’ancien président François Hollande et son épouse, Julie Gayet, prêtent leurs voix à « Silex and the City, le film », l’adaptation de la bande dessinée de Jul. Le long-métrage, qui sort le 11 septembre, fait évoluer la famille Dotcom dans un mélange humoristique entre la préhistoire et le monde moderne.

Dans ce film de 1h20, réalisé par Jul et Jean-Paul Guigue, les personnages Blog et Web se retrouvent projetés de l’âge de pierre à un magasin Ikea du présent. Cette rencontre improbable avec le monde contemporain va bouleverser leur société, mettant en lumière des thèmes comme l’évolution, l’écriture et la technologie. Comme pour la série diffusée sur Arte, de nombreuses personnalités prêtent leur voix, dont François Hollande et Julie Gayet, qui incarnent des bactéries facétieuses.

Le duo a enregistré ensemble, apportant une touche d’humour et de complicité à leurs personnages. François Hollande, avec son autodérision, se moque même de la politique en reprenant son célèbre slogan « Le changement, c’est maintenant ». Pour Jul, ce film est l’occasion de pousser encore plus loin l’humour décalé qui a fait le succès de la série, tout en offrant une réflexion sur notre société actuelle.

Alice Leroy