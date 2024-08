« Si seulement… »: Kendji Girac revient après sa blessure par balle

Ce vendredi 30 août 2024, Kendji Girac fait son grand retour avec un nouveau single intitulé « Si seulement… », publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce titre marque le retour du chanteur sur le devant de la scène après une période difficile, notamment une blessure par balle qui a entaché son image médiatique.

Le 22 avril dernier, Kendji Girac avait été hospitalisé pour une grave blessure par balle au thorax, survenue dans sa caravane à Biscarrosse. Cet incident, lié à une dispute conjugale et à une consommation excessive d’alcool et de drogues, avait initialement été présenté comme une tentative de « simuler un suicide », avant que le chanteur ne modifie sa version des faits. La procédure a finalement été classée sans suite.

Quatre mois après cet événement, Kendji Girac revient avec « Si seulement… », une chanson chargée de sens, écrite par son ami Vianney. Le texte de la chanson semble être une forme de catharsis pour le chanteur, qui cherche à tourner la page et à reconnecter avec son public. Les paroles expriment son regret et sa volonté de se réconcilier avec ses fans : « Pardon si j’ai préféré me détruire, quitte à risquer d’abîmer mon empire. Sur la scène j’ai laissé mon sourire ».

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Kendji se montre ému et reconnaissant. Il explique avoir travaillé profondément sur ce morceau pour exprimer ce qu’il ressentait au plus profond de lui-même. « Cette chanson, je l’ai faite rien que pour vous », confie-t-il, ajoutant que cette chanson est une manière pour lui de remercier ses fans qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière.

Le nouvel album de Kendji, dont la sortie est prévue pour le 5 octobre 2024, sera le sixième de sa carrière. Ce disque représente une étape importante pour le chanteur, après avoir traversé une crise personnelle. Son premier album, « Kendji », avait été lancé en 2014, marquant le début de sa carrière après sa victoire dans l’émission « The Voice ».

Avec ce retour musical, Kendji Girac espère se redéfinir et regagner la confiance de ses admirateurs, tout en se concentrant sur l’avenir et en laissant derrière lui les turbulences de ces derniers mois.