« Si ça trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille… » : Ce défenseur des Bleus aurait pu signer à l’OM cet été !

Alors que l’Olympique de Marseille fait face à quelques soucis en défense centrale, notamment après la blessure de son capitaine, Léonardo Balerdi, une information laisse les supporters rêveur. Un formidable défenseur central de Premier League aurait pu rejoindre les rangs olympiens cet été.

Depuis l’été 2021, l’Olympique de Marseille engage des moyens colossaux pour redevenir une équipe du top niveau français, en attendant de se confronter vraiment à l’Europe. Masse salariale devenue record, investissements massifs (et jamais vus au club) sur le marché des transferts (environ 100M€ d’achats de joueurs chaque été depuis 2021 en moyenne), valse des dirigeants, amélioration des infrastructures et valorisation meilleure du club.

Mais forcément, sportivement, il y a toujours un hic à l’OM. Cet été, après l’arrivée de 12 joueurs, l’effectif conserve encore quelques failles. Quelques profils manquent à l’appel : latéral droit, attaquant de surface, doublure sur l’aile droite, etc. Et avec la mise à l’écart de l’excellent Chancel Mbemba, la défense centrale fait parler.

Ce n’est pas la dernière déclaration d’un grand défenseur de Premier League et des Bleus qui va faire taire les supporters marseillais . Loin de là. Wesley Fofana n’a pas été épargné par les blessures graves depuis son transfert de l’AS Saint-Etienne à Leicester puis Chelsea. Mais sa côte reste très élevée, à tel point que Didier Deschamps l’avait convoqué pour le dernier rassemblement des Bleus de ce mois de septembre.

🚨 Wesley FOFANA aurait pu signer à l'OM cet été ! 🔵⚪️



"J'ai eu un appel de Mehdi Benatia et ça m'a touché. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant, je veux réussir à Chelsea." #OM #TeamOM pic.twitter.com/pAS4dCvHK0 — Free FOOT (@FreeFoot) September 11, 2024

À 23 ans, il a souhaité reprendre avec les Blues pour confirmer tous les espoirs placés en lui (il a été acheté 81M€ à Leicester). Mais l’Olympique de Marseille, par l’intermédiaire de Mehdi Benatia, a tenté sa chance.

C’est ce que l’on apprend dans cette interview réalisée par Free Foot : « J’ai reçu un appel qui m’a très touché. Ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. J’ai eu une réflexion mais voilà… L’objectif à l’heure actuelle, c’est de m’imposer à Chelsea, enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club. Et après, Marseille, on verra un jour. Marseille, c’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. On verra bien. Si ça trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille…«