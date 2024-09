« Si C8 avait été fermée en Russie ou en Ukraine, on aurait dit que c’était de la dictature ! » Face à Cyril Hanouna, Omar Harfouch dénonce la décision de l’Arcom

Vendredi soir, Omar Harfouch était l’invité de Cyril Hanouna sur C8. Le pianiste et compositeur était en effet le coup de coeur de ‘Baba’ en vue de son « Concerto pour la paix », qu’il jouera le 18 septembre à Paris, au théâtre des Champs-Élysées.

Au cours de l’émission, l’animateur est revenu sur la décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8, une décision honteuse quand on sait que C8 est la première chaîne de la TNT (hors chaînes historiques) en termes d’audience.

Interrogé à ce sujet, Omar Harfouch a dénoncé la mesure prise par l’Arcom. Le musicien et homme d’affaires a déclaré à Cyril Hanouna : « Fermer une chaîne de télévision dans un pays comme la France était un choc pour le monde entier. Vous n’avez pas vu ce que la presse étrangère avait écrit. Si ça s’était passé en Russie ou en Ukraine, on aurait dit tout de suite que c’était de la dictature! »

Omar Harfouch a ajouté : « On ne ferme pas une chaîne de télévision car on n’aime pas un animateur ou une émission. Surtout que vous avez ici un panel de la France d’aujourd’hui. Vous parlez de tout librement », avant de poursuivre : « Cette décision est incompréhensible. Je pense que c’était aussi le résultat de ce qui s’est passé au Moyen-Orient. On t’a jugé sur ce que tu es plus que l’émission en elle-même. Et ça, pour la France, ce n’est pas bon… »

Pour terminer, Omar Harfouch a conclu : « La France et un pays laïque qui protège les nationaux de toutes les religions. Tu as toujours été un symbole. Tu n’es pas musulman, mais tu as toujours mis les Musulmans en avant. »

Regardez l’intervention de Omar Harfouch chez Cyril Hanouna, ce vendredi soir sur C8