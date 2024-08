Ségolène Royal se prépare pour la rentrée : entre introspection et projets à venir

Alors que certains acteurs politiques continuent de défrayer la chronique, Ségolène Royal se fait discrète. Loin de la frénésie médiatique, l’ancienne candidate à la présidentielle profite de l’été pour se ressourcer en famille, tout en poursuivant ses réflexions sur des sujets de société cruciaux.

Cet été, Royal a été aperçue à divers endroits, que ce soit en Normandie dégustant des huîtres sur un marché, ou à Paris, assistant à la demi-finale de basket entre la Serbie et les États-Unis à l’Arena Bercy. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache un agenda bien rempli.

En juillet, elle s’est rendue au Congo-Brazzaville pour une conférence internationale sur la forêt, preuve de son engagement continu pour l’écologie. Parallèlement, elle consacre du temps à ses recherches sur les causes sociologiques et culturelles de la baisse de la natalité en France, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Royal estime que cette mutation démographique, qui voit le taux de natalité chuter de 2,03 enfants par femme en 2010 à 1,68 en 2023, représente un enjeu majeur pour les politiques publiques et l’économie. Selon elle, cette problématique a été largement négligée par la présidence actuelle.

Loin de se retirer complètement de la scène politique, Ségolène Royal observe avec intérêt la recomposition en cours, en la comparant avec la période pré-présidentielle de 2007. À l’époque, elle avait tenté une alliance transgressive entre la gauche sociale-démocrate et le centre-droit. Une stratégie qui, selon elle, pourrait à nouveau être pertinente dans le contexte actuel.

Pour la rentrée, Royal prépare également la publication du deuxième tome de son livre Ce que je peux enfin vous dire, où elle reviendra sans doute sur ces sujets qui la préoccupent. Sollicitée par plusieurs émissions pour y intervenir régulièrement, l’ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna envisage de poursuivre dans cette voie, sans en dévoiler davantage pour l’instant.

En somme, Ségolène Royal, loin des projecteurs, se prépare pour une rentrée où elle pourrait à nouveau faire entendre sa voix sur des sujets majeurs.