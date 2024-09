Sécurité : 84 % des Français veulent en faire une priorité pour le gouvernement Barnier

Selon un sondage réalisé par l’institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 84 % des Français estiment que la sécurité doit être une priorité absolue pour le gouvernement que Michel Barnier est en train de composer. Alors que le pays traverse une crise sécuritaire, cette attente se fait pressante, notamment après plusieurs drames récents, comme le décès d’un agent municipal à Grenoble, tragiquement tué en tentant d’intercepter un automobiliste.

Un consensus quasi national

Les résultats montrent que cette préoccupation est partagée par l’écrasante majorité des Français, bien que certaines variations apparaissent selon le sexe, l’âge et les préférences politiques. Les femmes se montrent plus soucieuses de la sécurité que les hommes : 86 % d’entre elles jugent cette question prioritaire contre 81 % des hommes.

Sur le plan générationnel, les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus nombreux à exprimer cette priorité (87 %), tout comme les 50-64 ans, qui partagent ce sentiment à 87 %. En revanche, ce chiffre descend à 78 % chez les 35-49 ans, bien que toujours majoritaire.

L’étude met également en lumière un écart entre les catégories socioprofessionnelles. Les personnes issues des catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) sont 78 % à estimer que la sécurité doit être une priorité, tandis que ce chiffre grimpe à 87 % chez les catégories inférieures (CSP-). Les inactifs, eux aussi, se montrent particulièrement sensibles à la question, avec 86 % en faveur d’une priorité donnée à la sécurité.

Clivage politique : une droite unanime, une gauche plus divisée

Les électeurs de droite se montrent les plus unanimes à ce sujet. Parmi les sympathisants du Rassemblement national, 98 % jugent la sécurité comme la priorité du nouveau gouvernement, suivis de près par ceux des Républicains (96 %). À gauche, en revanche, les résultats sont plus partagés. Seuls 44 % des sympathisants de La France insoumise considèrent la sécurité comme un enjeu prioritaire, alors que 62 % des électeurs du Parti socialiste et 61 % des sympathisants écologistes partagent cette opinion.

En conclusion, Michel Barnier devra répondre à cette demande pressante de la population en matière de sécurité, tout en conciliant les attentes divergentes des différentes franges de l’échiquier politique. Ce défi sera l’un des principaux axes de sa nouvelle gouvernance, alors que 84 % des Français espèrent que cette question sera au cœur de son action.