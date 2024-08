Sébastien Lecornu annonce l’ouverture d’enquêtes après la collision de deux Rafale en Meurthe-et-Moselle

Ce mercredi 14 août 2024, deux Rafale de l’armée française sont entrés en collision dans le ciel de Meurthe-et-Moselle, causant un accident qui a immédiatement mobilisé d’importants moyens de recherche et déclenché l’ouverture d’enquêtes. L’accident a eu lieu vers 12h30, alors que les appareils revenaient d’une mission de ravitaillement en Allemagne, dans une zone située entre Nancy et Neufchâteau, à proximité de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey.

Selon les premières informations, un des pilotes a réussi à s’éjecter et a été retrouvé blessé mais conscient, tandis que l’instructeur et l’élève pilote du second appareil sont toujours portés disparus. Les opérations de recherche, menées dans une zone boisée, se poursuivent avec la mobilisation de 200 gendarmes, 54 pompiers, et plusieurs hélicoptères et drones.

Le ministre démissionnaire des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que des enquêtes de sécurité et judiciaires ont été ouvertes pour déterminer les circonstances exactes de la collision. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a également mis en place un numéro spécial pour recueillir des témoignages susceptibles de faire avancer les recherches. Lecornu a précisé que des mises à jour régulières seront fournies au public à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle.



Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024

Alice Leroy