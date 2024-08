Sébastien Delogu épinglé pour son obsession pour la couleur de peau des judokas français

Le député LFI-NFP Sébastien Delogu a provoqué une polémique après avoir publié une photo des judokas français médaillés d’or avec une légende controversée : « Fier de vous les champions. Ça va les racistes ? Vous n’avez pas trop le seum ? ». Cette publication a suscité de nombreuses réactions, certains commentateurs l’accusant de mettre l’accent sur la couleur de peau des athlètes.

En effet, lors du tournoi de judo par équipes mixtes le samedi 3 août, l’équipe de France a remporté une médaille d’or, conservant ainsi son titre de championne olympique. Peu après la cérémonie protocolaire, une des membres de l’équipe a partagé sur les réseaux sociaux une photo où l’équipe pose avec ses médailles. Sébastien Delogu, député NFP des Bouches-du-Rhône, a reposté cette photo sur son compte X, ajoutant la légende dont la formulation a rapidement fait réagir de nombreux internautes, ainsi que des personnalités politiques et médiatiques.

Fier de vous les CHAMPIONS 🇫🇷🚀❤️

Ça va les racistes ?

Vous avez pas trop le seum 😜 ? pic.twitter.com/l1hOaU1vsG — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) August 4, 2024

Réactions et accusations d’essentialisme

Bertrand Guyot, rédacteur en chef adjoint de la revue Front Populaire, a répliqué : « C’est marrant ces tweets de gens obsédés par la couleur de peau (on dirait des racistes, en fait), là où la plupart des gens voient juste des athlètes à applaudir ». Cyril Hanouna, animateur de télévision, a également commenté : « Voilà, écrire ça, c’est du racisme ! Sur cette photo, on voit tous des champions français qui font la fierté des Français ! ».

Nombreux sont ceux qui ont accusé Delogu de « récupération politique » et d’essentialiser les athlètes en mettant l’accent sur leur couleur de peau plutôt que sur leurs performances sportives. Nolan Barthel, conseiller municipal LR, a écrit : « Je vois simplement des Français. Champions et Français. Vous voyez quoi, Monsieur Delogu ? Des immigrés ? Notre différence, la voici ». Amine El-Khatmi, auteur et ex-président du Printemps Républicain, a ajouté : « Tout fier d’afficher sa bêtise. C’est de l’art ».

Alice Leroy