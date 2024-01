SCOOP ENTREVUE – Les photos exclusives de Karim Benzema à l’Île Maurice en bonne compagnie ! Les vraies raisons de sa brouille avec l’Arabie Saoudite…

Depuis plusieurs semaines, la situation entre Karim Benzema et l’Arabie Saoudite ne cesse de se tendre. Alors que son club d’Al-Ittihad compte 25 points de retard sur la tête du classement, l’attaquant français, qui se remet d’une blessure au dos, est très critiqué par les médias saoudiens pour ses mauvaises performances sur le terrain. L’attaquant français, qui était attendu le 12 janvier pour la reprise de l’entraînement, ne s’est pas présenté et a été écarté du groupe, officiellement pour cette absence.

Arrivé en grande pompe en Arabie Saoudite en juin dernier en provenance du Real Madrid, ce clash si rapide entre Karim Benzema et son club saoudien a de quoi surprendre. La star française, qui a signé un contrat de trois ans, pourrait même faire son retour en Europe, si l’on en croit certaines rumeurs.

Officiellement, les fans et la presse saoudienne seraient déçus des résultats décevants du club et du rendement de Karim Benzema. Mais en coulisses, la raison des tensions entre le joueur et son club ne serait pas sportives. D’après nos informations, qui restent à confirmer, l’Arabie Saoudite verrait d’un très mauvais œil les rumeurs de la supposée proximité entre Karim Benzema et les Frères musulmans, rumeur notamment colportée en octobre dernier par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.Considérés par l’Arabie saoudite comme une organisation terroriste, les Frères musulmans sont très mal vus dans ce pays. La rumeur, qu’elle soit fondée ou non, est donc un caillou dans la chaussure des Saoudiens, qui, rappelons-le, ont fait venir Karim Benzema pour développer l’image de leur championnat.

Le Ballon d’or 2022, à la fois critiqué pour ses performances médiocres et sa supposée proximité avec les Frères musulmans, aurait donc des envies d’ailleurs, ce qui expliquerait son éviction.

Coincé selon Le Parisien sur l’Île Maurice à cause du cyclone Belal, qui secoue l’Océan indien, Karim Benzema, qui aurait dû être en stage avec son club à Dubaï, ne semble toutefois pas vivre cet exil trop péniblement. Entrevue s’est en effet procuré en exclusivité les photos de la star française en vacances.

Comme le montrent ces images exclusives Entrevue, Karim Benzema a retrouvé son ex Chloé de Launay pour des vacances en amoureux et sans enfants à l’Île Maurice le 6 janvier 2024. Les deux tourtereaux ne sont pas de vrais inconnus l’un pour l’autre : ils ont déjà eu ensemble une petite fille en 2014. Karim avait souhaité faire une petite pause dans leur relation pour se marier avec une autre femme…et faire son deuxième enfant. Il est ensuite retourné auprès de Chloé pour faire leur deuxième enfant ensemble ( le troisième pour lui ), un garçon, cette fois en 2020. Karim et Chloé se sont de nouveau séparés, Karim ayant vécu une histoire avec la mannequin américaine Jordan Ozuna, qui lui a donné au passage son quatrième enfant. En ce mois de janvier 2024, Karim Benzema se retrouve donc avec Chloé de Launay sur cette plage de l’Île Maurice à faire des selfies comme au premier jour de leur histoire.

Une chose est sûre : la décontraction apparente de Karim Benzema ne risque pas de le réconcilier avec son club…