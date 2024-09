Scandale dans la Télé-Réalité : Bastos accuse des émissions de consommation massive de drogue

Lors de son passage sur le plateau de TPMP, ce lundi, Bastien Grimal, connu sous le pseudonyme de Bastos, a fait des révélations troublantes sur le monde de la télé-réalité. L’influenceur de 36 ans a partagé des détails choquants concernant la présence massive de drogues sur certains tournages.

Dans un live diffusé dimanche sur sa chaîne Twitch, Bastos avait déjà laissé entendre que les coulisses de la télé-réalité étaient bien plus sombres que ce qu’on pourrait imaginer. Il a notamment évoqué le tournage de l’émission « Les Apprentis Champions », diffusée sur W9 du 27 mai au 26 juillet 2024. Selon lui, la consommation de drogue était omniprésente sur le plateau de cette émission de compétition sportive.

« J’ai quitté le tournage des “Apprentis Champions” en partie à cause de la drogue », a déclaré Bastos à Cyril Hanouna. Il a expliqué que certains candidats avaient apporté de la drogue sur le tournage et que, lorsque les stocks se faisaient rares, des membres de la production auraient été sollicités pour en procurer en ville. « Le tournage a même été réapprovisionné en drogue », a-t-il affirmé.

Bastos a également abordé le tournage des « Cinquante », une autre émission diffusée sur W9. Bien qu’il n’ait pas été présent lors de ce tournage, il a rapporté, sur la base de témoignages, que la consommation de cocaïne y avait causé de nombreux débordements parmi les participants. « C’était inondé de cocaïne », a-t-il lancé, suscitant la stupéfaction sur le plateau de TPMP.

En huit ans d’expérience dans la télé-réalité, Bastos affirme avoir été témoin de drogues sur plusieurs tournages. « Sans drogue, il n’y a pas de lâcher-prise », a-t-il observé, ajoutant que certaines productions ferment les yeux sur ces pratiques pour maintenir l’animation des émissions. Il a cependant précisé que certaines productions sont plus strictes, comme dans « Les Apprentis Aventuriers », où les candidats sont en quarantaine et le contrôle est plus rigoureux.

Bastos a décidé de se retirer du milieu de la télé-réalité en raison de ce qu’il considère comme un environnement « malsain ». Il a conclu en disant : « Quand on sort de notre naïveté du départ, soit on reste et on cautionne, soit on se barre. Moi, je me barre. »

La société Banijay France, qui produit les émissions mentionnées, n’a pas encore commenté ces accusations.