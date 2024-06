« Sauvez l’Arménie », une centaine de personnalités en appel à Emmanuel Macron

Un appel à l’aide. Une centaine de personnalités de tout milieu ont publié une lettre ouvert au Président de la République, dans Le Point. Élus de tout bord, stars du ciné, de la musique, journalistes ou avocats, ils lancent l’alerte concernant la survie de l’Arménie.

Un petit pays peuplé d’environ 3 millions d’habitants. L’Arménie, berceau du Christianisme, est entouré de deux pays totalitaires, la Turquie et l’Azerbaïdjan. Ce dernier étant classé parmi les pires pays au monde en termes de droits de l’Homme, droits de la presse, droits des femmes, pluralité, etc. L’Arménie est aujourd’hui menacée à l’intérieur de ses frontières , alors que l’Azerbaïdjan revendique violemment certains territoires stratégiques.

Tout cela fait suite à l’épuration ethnique menée contre les 130 000 habitants d’Artsakh, expulsés par la force de leurs terres ancestrales, en 2023. L’Azerbaïdjan, pays dont Staline a créé les frontières arbitrairement après la première guerre mondiale, n’a jamais accepté la présence de l’Arménie millénaire. Le gouvernement Aliyev ayant inscrit la haine des Arméniens dans les manuels scolaires, dés le plus jeune âge.

Dans Le Point, cette lettre ouverte est celle de Français, parfois d’origine arménienne, conscients de l’urgence de sauver un pays ami de la France. Entrevue se propose de vous la partager.

« Élus de tous bords politiques et représentants de la société civile, nous avons par la présente l’honneur de solliciter votre bienveillante attention sur une situation d’urgence qui inquiète nombre de républicains et de défenseurs des droits de l’homme français : celle de la survie de l’Arménie.

Nous connaissons votre engagement sur le sujet, et les efforts humanitaires, politiques et diplomatiques que déploie sous votre mandat la France pour aider ce pays ami, en butte aux menaces que font peser sur son existence des forces se réclamant du panturquisme, dont le fer de lance se trouve actuellement à Bakou. Nous vous remercions en particulier de votre initiative visant à apporter une assistance militaire à caractère défensif à cet État, en permettant la fourniture de certaines armes ainsi que la formation dans nos meilleures écoles de soldats arméniens.

L’Arménie, un pays si proche de nous

Mais il est, hélas, à craindre que ces efforts ne suffisent pas à inciter le régime Aliev à renoncer à ses projets expansionnistes et criminels. Jouissant d’une réelle supériorité militaire, acquise notamment grâce à ses revenus gaziers et pétroliers et au soutien de l’État turc, l’Azerbaïdjan est plus tentée que jamais par l’option de l’escalade militaire. D’autant que le nettoyage ethnique de la population arménienne du Haut-Karabakh s’est avéré payant à ses yeux, et que l’ouverture à la démocratie de l’Arménie l’a isolée, en la mettant en délicatesse avec son allié stratégique russe traditionnel. Il s’ensuit pour elle une situation dangereuse, confinant au risque d’effacement, cent ans après le génocide de 1915.

Cette forte probabilité, si elle venait à se réaliser, ne constituerait pas seulement une catastrophe absolue pour nos frères d’Arménie, un pays si proche de nous par son histoire et ses valeurs ; elle représenterait un terrible échec pour l’humanité, et par conséquent pour la France, l’Europe et l’ensemble des puissances qui œuvrent au respect du droit international et à la victoire de la justice sur la force.

Monsieur le président de la République, si la situation nous paraît suffisamment grave pour vous alerter, l’espoir est toujours de mise tant que le pire ne s’est pas produit. Aussi croyons-nous qu’il est encore temps, sur ce front, de conjurer le danger en donnant l’exemple d’une mobilisation encore plus forte au côté de l’Arménie. Voilà pourquoi nous plaidons en ces lignes pour l’envoi d’une force militaire française au sein de cette nation sœur. Un contingent de paix, dont la présence effective, viserait à dissuader ceux qui envisageraient de s’en prendre à l’Arménie.

Nos armées, déjà présentes dans un certain nombre de pays, sont habituées aux missions de maintien de la paix et à l’action humanitaire. Il nous semble qu’en faisant aussi flotter le tricolore dans ce pays en danger, tout en y affirmant leur vocation exclusivement pacifique, elles y feraient revivre le souffle de l’espoir, de la solidarité et de la liberté, et qu’elles renforceraient par là même notre propre système immunitaire contre les vents mauvais du totalitarisme, de l’obscurantisme et du repli sur soi.

En vous remerciant de votre attention, et en vous priant d’agréer monsieur le président, l’expression de notre haute considération. »

*Signataires :

Anne Hidalgo, maire de Paris

Élisabeth Badinter, philosophe

Bernard Kouchner, ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Éric Ciotti, président des Républicains, questeur de l’Assemblée nationale, député des Alpes-Maritimes

Bernard-Henri Levy, écrivain

Pascal Bruckner, philosophe

Jean-François Colosimo, théologien, écrivain, éditeur

Christian Estrosi, maire de Nice

François-Xavier Bellamy, eurodéputé français

Robert Guédiguian, cinéaste

Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, directeur du laboratoire de la République

Bruno Le Roux, Ancien ministre de l’Intérieur

Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne, ancienne ministre des Familles, de l’Enfance, des Droits des femmes

Dominique Sopo, président de SOS Racisme

Mario Stasi, président de la Licra

Simon Abkarian, acteur

Marc Alpozzo, philosophe, essayiste

Monique Atlan, écrivaine

Fabrice Balanche, géographe, maître de conférences à l’Université Lyon-II

Nektar Balian, 4e adjointe au maire d’Arnouville

Dominique Baqué, philosophe, critique d’art

Nicolas Bary, réalisateur et scénariste

Shani Benoualid, association #JeSuisLà

Étienne Blanc, sénateur du Rhône

Patrick Bloche, Adjoint à la Maire de Paris

Elise Boghossian, fondatrice d’EliseCare

Anne-Laure Bonnel, Réalisatrice

Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice

Colombe Brossel, sénatrice de Paris

Jean-Christophe Buisson, journaliste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine

Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès

Luc Carvounas, maire d’Alfortville

Danièle Cazarian, ancienne députée du Rhône

Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement de Paris

Julie Couturier, avocate

Jeanne D’Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris

Nicolas Daragon, maire de Valence

Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice de Paris

Léon Deffontaines, tête de liste de la Gauche unie pour le monde du travail aux élections européennes

Mickaël Delafosse, maire de Montpellier

François Devedjian, avocat

Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain

Vincent Duclert, historien, chercheur à l’EHESS

Lamia El Araje, première secrétaire fédérale du Parti socialiste de Paris

Frédéric Encel, géopolitologue

Raphaël Enthoven, philosophe

Rémi Féraud, sénateur de Paris

Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France (CDK-F)

Lef Forster, avocat

Brigitte Fossey, actrice

Caroline Fourest, journaliste

Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France, maire de Voivres

Roman Frayssinet, humoriste

Jean-Marc Germain, eurodéputé français

Alexis Govciyan, conseiller de Paris, élu du 9e arrondissement

Virginie Guillaume, présentatrice

Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville

Cyril Hanouna, présentateur

Stéphane Hasbanian, avocat

Pierre Henry, président de France Fraternité

Isabelle Ithurburu, présentatrice

Paula Jacques, écrivaine

Jarry, humoriste

Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence

Bernard Jomier, sénateur de Paris

Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Île-de-France

Robert Kechichian, réalisateur

Daniel Keller, ancien grand maître du Grand Orient de France

Georges Kepenekian, conseiller municipal de la ville de Lyon – Élu du 3e arrondissement

Marc Knobel, historien

Nathalie Krikorian-Duronsoy, historienne et philosophe politique

Pascal Légitimus, comédien

Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement de Paris

Nathalie Loiseau, eurodéputée française

Mathieu Madenian, humoriste

Richard Mallié, maire de Bouc-Bel-Air et conseiller départemental

Jacky Mamou, président d’Urgence Darfour et ex-président de Médecins du monde

Hélène Mannarino, animatrice

André Manoukian, artiste

Chris Marques, sanseur

Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes

Éric Marty, écrivain, universitaire

Evagoras Mavrommatis, président de la communauté Chypriote de France et du reste de l’Europe

Ophélie Meunier, présentatrice

Jean-Pierre Mignard, avocat

Claude Mutafian, historien

Éric Naulleau, écrivain

Vincent Nioré, avocat

Nicolas Offenstadt, historien français

Richard Orlinski, artiste

Pierre Ouzoulias, vice-président du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine

Benjamin Patou, homme d’affaires

Caroline Proust, actrice

Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris

Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône

Robert Redeker, philosophe

François Rochebloine, ancien député de la Loire

Anne Roumanoff, humoriste

René Rouquet, ancien député du Val-de-Marne

Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille

Daniel Salvatore Schiffer, philosophe

Romaric Sangars, écrivain

Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne

Levon Sayan, président d’Aznavour pour l’Arménie

Bernard Schalscha, éditorialiste à la Règle du jeu

Dominique Schnapper, sociologue, directrice des études à l’EHESS, membre honoraire du Conseil constitutionnel

Steve Suissa, réalisateur

Francis Szpiner, sénateur de Paris

Rachid Temal, sénateur du Val-d’Oise

Yves Ternon, historien

Seta Theodoridis, présidente de la Communauté héllénique de Paris et des environs

Titoff, humoriste

Anouch Toranian, adjointe à la maire de Paris

Thibaud Vézirian, journaliste

Charles Villeneuve, journaliste

Olivier Weber, écrivain

Ariel Weil, maire de Paris Centre

Tigrane Yegavian, analyste, journaliste et enseignant

Jean-Claude Zylberstein, avocat, éditeur, écrivain