Sautillant comme Macron, Pascal Praud se moque du président sur CNews

Dans l’émission L’heure des Pros diffusée le lundi 16 septembre sur CNews, Pascal Praud n’a pas résisté à la tentation de taquiner le président Emmanuel Macron. La veille, lors de la parade des champions des Jeux olympiques de Paris 2024, le chef de l’État a été filmé en train de sautiller en applaudissant depuis la tribune, une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Et il a bien raison 😂 pic.twitter.com/YlpqN4OylR — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) September 17, 2024

Alors qu’il diffusait la séquence dans son émission, Pascal Praud, accompagné de ses chroniqueurs, a décidé d’en rajouter une couche. Imperturbable, il s’est mis à imiter le président en sautillant sur sa chaise tout en tapant des mains, provoquant l’hilarité sur le plateau. « Moi, je n’ai pas d’avis sur cette image. Le président, s’il veut être joyeux et content, il n’y a pas de souci », a commenté l’animateur, avant de terminer l’émission sur cette note légère.

Nathan Devers, l’un des chroniqueurs, a défendu le comportement du président en soulignant que ce dernier « avait le droit d’être content », un avis partagé par Praud, qui a ajouté avec humour : « Il a raison, un peu de légèreté ! ». D’autres, comme la journaliste Élisabeth Lévy, ont réagi avec sarcasme, qualifiant le saut de Macron de « comportement digne d’un phoque », tout en ironisant sur l’attitude du président.

Cette séquence survient alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se sont achevés en grande pompe le dimanche 15 septembre, avec une parade célébrant les athlètes et leur succès. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a salué l’événement comme un symbole d’unité et de réussite pour la France.