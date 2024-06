Sandrine Rousseau prévoit une résistance si Bardella devient Premier ministre

Sandrine Rousseau, députée écologiste sortante de Paris, a exprimé ses préoccupations concernant une possible victoire de l'extrême droite aux prochaines élections. En réponse aux promesses du Rassemblement national, qui envisage de nommer Jordan Bardella Premier ministre en cas de succès, Rousseau a déclaré sur Sud Radio qu'elle anticipait une "résistance" organisée.

“Nous voyons cela dans d’autres pays qui ont basculé vers l’extrême droite. Les villes et les régions ont créé des pôles de résistance pour s’opposer aux politiques gouvernementales et protéger les plus vulnérables”, a-t-elle souligné.

Cependant, Rousseau garde espoir pour une alternative : la victoire d’une gauche unie aux élections législatives. “Le 8 juillet pourrait alors apporter un nouveau souffle d’espoir”, a-t-elle affirmé.

