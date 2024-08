Sandrine Rousseau critiquée sur X pour sa plainte sur l’absence de volets à Paris

En pleine journée de canicule, la députée écologiste Sandrine Rousseau a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. Alors que le thermomètre s’apprête à atteindre des records à Paris, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 38°C, Rousseau a déploré sur X (anciennement Twitter) l’absence de volets dans de nombreux immeubles de la capitale. « Bien des immeubles de béton n’ont pas de volets aux fenêtres », a-t-elle écrit, soulignant que des familles, des enfants, et des personnes malades vivent dans ces conditions, avant de conclure : « Juste des volets. »

Ce tweet, qui a suscité plus de 1000 commentaires et des milliers de réactions, n’a pas tardé à déclencher des moqueries sur la toile. De nombreux internautes ont rappelé à la députée qu’elle est elle-même élue de Paris, la renvoyant ainsi à ses responsabilités. « À part tweeter, vous faites quoi pour mobiliser les crédits existants? », a demandé un utilisateur, tandis qu’un autre soulignait les réglementations complexes qui encadrent l’installation de volets en centre-ville, rendant leur mise en place plus difficile qu’elle ne le semble.

En effet, en copropriété, l’installation de volets, bien qu’utile pour se protéger de la chaleur, est soumise à des règles strictes. Considérés comme des équipements facultatifs, les volets nécessitent souvent l’approbation de la copropriété, surtout si leur installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. Les règlements de copropriété et les démarches administratives peuvent ainsi transformer un projet apparemment simple en un véritable casse-tête.

Alice Leroy