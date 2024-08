Samuel Étienne et Webedia lancent « MVP : Ma vie pro », un nouveau média pour les jeunes sur Twitch

Ce mercredi 28 août, Samuel Étienne, journaliste reconnu et animateur de l’émission culte « Questions pour un champion », a dévoilé son nouveau projet sur sa chaîne Twitch : « MVP : Ma vie pro ». Conçu par la société Webedia, ce média numérique vise à aborder le monde du travail avec une approche positive et divertissante, spécifiquement destinée aux jeunes générations.

Le concept de « MVP : Ma vie pro » émane d’une observation alarmante : 83% des lycéens et étudiants expriment des inquiétudes concernant leur avenir professionnel. Michèle Benzeno, directrice générale de Webedia, explique que le média aspire à reconnecter les jeunes avec le monde des entreprises en adoptant un ton à la fois décalé et serein. Les contenus seront diffusés quotidiennement sur divers réseaux sociaux, incluant TikTok, YouTube, Instagram, et Facebook, avec une série d’émissions, de posts et de vidéos natives.

L’émission phare, qui se tiendra deux fois par mois sur la chaîne Twitch de Samuel Étienne suivie par 800.000 personnes, débutera le 4 septembre. De midi à 14h, l’animateur discutera de thèmes variés liés au marché du travail, tels que l’intelligence artificielle, les emplois d’été, ou encore les métiers-passions. Le format permettra aux utilisateurs de participer activement via le tchat en direct.

Pour cette aventure, Samuel Étienne s’entoure de figures comme le youtubeur Ludovic B, connu pour ses immersions dans diverses professions, et d’autres créateurs de contenus qui varieront à chaque session pour enrichir les discussions. La première édition accueillera Marie Palot et Simon Puech pour une table ronde autour des « métiers passions ».

Outre l’aspect informatif, l’émission se veut ludique avec l’introduction de mini-jeux liés au monde professionnel, cherchant à dédramatiser un sujet souvent source d’anxiété pour les jeunes.

Ce nouveau média s’inscrit dans un contexte où les jeunes expriment un besoin croissant de comprendre et de s’orienter dans le monde du travail, un besoin déjà exploré par d’autres initiatives comme le média « Élan » lancé par Hugo Travers.

Avec « MVP : Ma vie pro », Samuel Étienne et Webedia espèrent non seulement informer mais également inspirer les jeunes à envisager leur avenir professionnel avec optimisme et engagement.