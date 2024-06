Saint-Étienne en Ligue 1 : les larmes de Jean-Michel Larqué (VIDÉO)

Le but de la délivrance. L’euphorie générale. Au bout de la seconde période de la prolongation. L’AS Saint-Étienne l’a fait. En égalisant dans les derniers instants à Metz (2-2), les Verts remontent en Ligue 1 ! Émotions folles. Et notamment pour un ancien joueur : Jean-Michel Larqué.

Il a fait les beaux jours de l’AS Saint-Etienne, remportant sept titres de champion de France entre 1967 et 1976, Jean-Michel a les Verts dans le sang. Alors forcément, à 76 ans, il n’a pu retenir son émotion hier soir au moment du coup de sifflet final. L’ASSE l’a fait, elle est de retour en Ligue 1 deux ans après sa descente à l’étage inférieur. Les larmes sont là.

Après un scénario rocambolesque, où Saint-Étienne était mené 2-0 par le FC Metz, il a fallu du talent et de l’abnégation pour revenir encore une fois. Un match à l’image de leur saison.

« C’est beau, je ne croyais pas le voir », sanglote sur RMC, en direct, Jean-Michel Larqué, avant de déclarer : « fais ton analyse, faites ce que vous voulez les gars », incapable de parler plus.

L’ancien directeur sportif de l’ASSE reprend finalement ses esprits, tremble encore un peu et ajoute : « Ce retour est magnifique, on revient de loin, de très, très loin. Quand l’AS Saint-Etienne a grapillé petit à petit, est passé devant le SCO d’Angers, puis les trois derniers matchs ont été compliqués. J’ai cru que les Dieux du foot était contre nous. Et non ! »

Le « capitaine » Larqué sera le 22 juin à Saint-Étienne pour porter la flamme olympique, tout près du Chaudron, ce stade Geoffroy-Guichard qui va retrouver les joies de la première division.

Les larmes et la grande émotion de Jean-Michel Larqué, 76 ans, pour la remontée de l’ASSE en Ligue 1… Après tout ce qu’il a vécu dans sa carrière de joueur et de consultant… c’est beau ! pic.twitter.com/xKZYs4py3u — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 3, 2024

Dans leur immense joie, les Verts de Saint-Étienne ont ensuite eu quelques soucis avec le plafond du vestiaire de Saint-Symphorien (Metz)… Des images de BeIn Sports à regarder ci-dessous :