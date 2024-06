Ruiné, les larmes de Kevin Spacey à la télé américaine

La décadence d’une star d’Hollywood. En quelques années, l’acteur américain Kevin Spacey est passé de millionnaires à un homme endetté. Voire ruiné. Interrogé par Piers Morgan, il a fondu en larmes.

Frank Underwood (House of Cards) a perdu de sa superbe. Au fil des saisons de la série, certes. Mais aussi dans la vraie vie. Kevin Spacey est tombé de son piédestal.

Interviewé par Piers Morgan pendant près d’1h30, le comédien et réalisateur américain n’a pu cacher ses larmes. Depuis 2017, il a tout perdu. Le sexagénaire a notamment évoqué les accusations fallacieuses dont il a fait l’objet. Accusé d’agressions sexuelles par plusieurs hommes, la star a été acquittée de toutes les charges retenues contre lui.

Jeté en pâture, il déclare qu’il a failli mettre fin à ses jours. Piers Morgan revient avec Kevin Spacey sur plusieurs années terribles pour le comédien. Adulé puis détesté, peu de gens ont finalement noté qu’il avait été acquitté.

Kevin Spacey traverse une bien sombre période. Ce mardi 11 juin 2024, l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain était l’invité de Piers Morgan sur le plateau de son émission. L’occasion pour le sexagénaire d’évoquer les accusations dont il a fait l’objet.

Kevin Spacey avait été condamné à payer 31 millions de dollars à la production de House of Cards, série dont il avait été renvoyé suite aux accusations de harcèlement sexuel. La société de production avait reçu des dommages et intérêts suite à la perte de revenus liée au renvoi de l’acteur vedette. La sixième saison de la série ayant été remodelée en dernière minute.

Celui qui a obtenu deux oscars durant sa carrière est endetté « de plusieurs millions ». Il avoue ne plus être en mesure de payer ses factures : « Je dois encore payer des frais juridiques. Je suis en dette, de plusieurs millions ».

« C’est drôle que vous posiez cette question, parce que cette semaine, ma maison à Baltimore doit être vendue. Je dois y retourner pour récupérer mes affaires« , répond-t-il à Piers Morgan après que l’animateur lui ait demandé où il vivait. « Je ne suis pas sûr du lieu où je vais vivre maintenant ».

C’est en 2017 que l’acteur Anthony Rapp l’accuse d’harcèlement sexuel, en pleine vague MeToo. Des faits qui remontent à 1986, alors qu’il n’avait que 14 ans. De nombreuses victimes avaient brisé le silence.

En 2022, Kevin Spacey est jugé non coupable d’attouchements sexuels. Puis à nouveau reconnu non coupable d’agressions sexuels sur quatre hommes dans son procès londonien en 2023. Mais bel et bien coupable d’avoir fait perdre de l’argent à la société de production d’House of Cards.

Dans cette interview, Kevin Spacey révèle par ailleurs qu’Elton John a été le premier à lui envoyer un message de soutien lorsqu’il a été accusé à tort d’agressions sexuelles.