RTL mise sur l’information et le numérique pour la saison 2024/2025

Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6, a récemment détaillé la stratégie de RTL pour cette saison dans une interview à Média+. Face à un paysage médiatique en pleine mutation et une polarisation croissante, Ravanas insiste sur le maintien de l’équilibre et du pluralisme sur les ondes de la station. « On ne veut surtout pas que RTL devienne une radio d’opinion », souligne-t-il. Un sondage Ifop commandé six mois plus tôt a révélé que les auditeurs perçoivent RTL comme une station généraliste particulièrement équilibrée, en comparaison avec ses concurrentes.

Pour renforcer cette perception, la grille de programmation a été repensée avec l’ajout de six heures supplémentaires d’information, un changement majeur pour la station. Malgré quelques ajustements, tels que le déplacement de l’émission « Laissez-vous tenter » au week-end et la fin de « RTL grand soir », l’information reste au cœur de l’offre de RTL. Ravanas insiste également sur la continuité de la grille, avec des personnalités emblématiques comme Julien Courbet et Faustine Bollaert, chacune apportant une promesse claire aux auditeurs.

Sur le plan numérique, RTL rattrape son retard. La station s’impose désormais comme leader en production de podcasts et première radio généraliste sur TikTok. Ravanas explique que les émissions sont conçues pour s’adapter au digital, avec des formats courts et engageants, et l’arrivée de figures comme Faustine Bollaert et Lorànt Deutsch en quotidienne illustre cette double ambition de renforcer la grille linéaire et l’offre numérique.

En dépit d’une légère baisse d’audience, attribuée à l’arrêt des grandes ondes, RTL reste financièrement solide, avec un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros et une marge de 25%. Toutefois, Ravanas s’inquiète de l’ultrarégulation imposée aux médias audiovisuels, dénonçant un empilement de contraintes administratives qui, selon lui, freine le pluralisme tout en désavantaging les acteurs privés par rapport au service public.

En conclusion, RTL poursuit sa quête d’équilibre, refusant de céder à la polarisation tout en modernisant son offre à l’ère numérique, tout en appelant à une régulation plus équitable entre médias privés et publics.